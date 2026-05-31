Королевские гости и никакой прессы: подробности свадебного торжества сына принцессы Анны

Стали известны некоторые подробности предстоящей свадебной церемонии Питера Филлипса и Харриет Сперлинг, которое запланировано на 6 июня.

Питер Филлипс и Харриет Сперлинг / © Getty Images

Сын принцессы Анны - Питер Филлипс и детская медсестра - Харриет Сперлинг - должны пожениться в церкви Всех Святых в Кембле, Сиренчестер.

Как стало известно журналу Hello! после свадьбы свадебный банкет состоится в Гаткомб-Парке, резиденции матери Питера, принцессы Анны. Этот район также является домом детства Питера, поэтому место проведения имеет для него особое значение.

И свадьбу, и банкет организовывает Перегрин Армстронг-Джонс из компании Bentleys Entertainment. Перегрин, сводный брат Энтони Армстронг-Джонса, бывшего мужа покойной принцессы Маргарет, ранее сотрудничал с Питером, организуя празднование его 21-летия, которое состоялось в Виндзорском замке. Он также организовывал вечеринки для принцессы Анны, а также свадьбу сестры Питера, Зары Тиндалл и Майка Тиндалла.

 Помимо королевских вечеринок, Перегрин также организовывал свадьбы Дэвида и Виктории Бекхэм, а также свадьбу Хью Гранта и Анны Элизабет Эберштейн. Перегрин пользуется доверием членов королевской семьи и звезд первой величины благодаря своей осмотрительности и опыту организации роскошных торжеств, вечеринок и свадеб.

Известно, что это будет частная свадебная церемония без участие фотографов, так что, вероятно, мы не увидим официальных снимком приглашенных на свадьбу членов королевской семьи, в том числе короля Чарльза и королеву Камиллу, а также принца и принцессу Уэльских. Но, есть надежда на работу не официальных фотографов и папарацци.

Также ранее мы сообщали, что на свадьбу не был приглашен принц Гарри и его жена Меган Маркл, а также экс-принц Эндрю. Также остается не известным посетят ли торжество сестры Йоркские – Беатрис и Евгения.

Напомним, ранее мы показывали, какую из тиар принцессы Анны может надеть в день своей свадьбы с Питером – Харриет Сперлинг.

