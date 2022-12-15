Королевские игрушки: с какими куклами играли в детстве принцессы Елизавета и Маргарет

У принцесс Елизаветы и Маргарет было прекрасное детство, и, конечно, оно отличалось от детства других детей. Мы знаем, что оно было наполнено радостью, прогулками с собаками и катанием верхом. Но еще у сестер были очень интересные куклы.

Вот такие две парижские куклы в изысканных нарядах, принадлежащие принцессам Елизавете и Маргарет, в 2014 году были показаны на выставке в Букингемском дворце в Лондоне.

Куклы принцесс Елизаветы и Маргарет / Фото: Associated Press

Тогда их представили публике вместе с другими игрушками, ценными семейными подарками и детскими нарядами, которым более 250 лет. Экспозиция тогда стала частью летней выставки во дворце.

На этом снимке изображены эти же парижские куклы, а также плетеная игрушечная коляска 1928 года и пара кукол: мальчик в морской форме и девочка в красном пальто и берете, которую звали Памела.

Куклы принцесс Елизаветы и Маргарет / Фото: Associated Press

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Куратор тогдашней выставки Анна Рейнольдс продемонстрировала также игрушечную лошадку на колесах, с которой принцессы Елизавета и Маргарет играли примерно в 1930-х годах.

Кроме кукол в детстве принцесса обожала собак породы корги. Первый питомец у королевы появился, когда ей было 7 лет, и с тех пор Ее Величество была хозяйкой более трех десятков собак. Последние два корги Елизаветы II даже провожали ее в последний путь, а сейчас они живут с принцем Эндрю и его экс-женой Сарой Йоркской.

Куклы принцесс Елизаветы и Маргарет / Фото: Associated Press

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