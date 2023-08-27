Королевские каникулы в Балморале: милые фото с отдыха королевы Елизаветы II и ее семьи

Шотландский замок Балморал стал последним пристанищем для покойной королевы Елизаветы II. Монарх очень любила бывать там и каждый год отправлялась на летние каникулы именно в Шотландию.

Мы собрали для вас несколько знаковых фотографий членов британской королевской семьи в Балморале.

Королева Елизавета II и ее последнее фото в Балморале, сентябрю 2022 год / Фото: Associated Press

Здесь на фото королева Елизавета II, ее муж принц Филипп и их дети, принц Чарльз (справа), принцесса Анна и принц Эндрю, позируют для фотографии на лужайке замка Балморал в Шотландии в сентябре 1960 года.

Королева Елизавета II со своей семьей в Балморале / Фото: Associated Press

Королева Елизавета II и принц Филипп со старшими детьми - Чарльзом и Анной / Фото: Getty Images

А это монарх на территории замка Балморал вместе с президентом США Дуайтом Д. Эйзенхауэром, 29 августа 1959 года. На фото слева направо: принц Филипп, принцесса Анна, президент Эйзенхауэр , королева Елизавета II и принц Чарльз.

Королева Елизавета II с президентом Эйзенхауэром / Фото: Associated Press

Принц Чарльз часто отдыхал со своей первой женой принцессой Дианой в Шотландии. Это фото было сделано накануне их свадьбы, 6 мая 1981 года. Кадр из поместья Крейгоуэн Лодж.

Принц Чарльз и принцесса Диана / Фото: Getty Images

А на этой фотографии принц Чарльз со своим младшим сыном принцем Гарри в Полвье, у реки Ди, поместье замка Балморал.

Принц Чарльз и принц Гарри / Фото: Getty Images

Также принц Чарльз часто отдыхал в Балморале с двумя своими сыновьями.

Принц Чарльз с сыновьями принцами Уильямом и Гарри / Фото: Getty Images

Жаль, что сегодня из-за семейной вражды, Гарри не может приехать к отцу и своей семье на каникулы в Шотландию.

Как мы уже говорили Балморал был любимым поместьем королевы Елизаветы II. Она была здесь самой счастливой, проводив лето со своей семьей с раннего детства.

Замок Балморал / Фото: Getty Images

В этом году впервые после ее смерти король Чарльз и королева Камилла сохранили эту традицию, приехав на летние каникулы в Шотландию уже в статусе короля и королевы.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Королева Елизавета II и принц Филипп со своими детьми / Фото: Getty Images

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