Королевские каникулы в Балморале: милые фото с отдыха королевы Елизаветы II и ее семьи

Шотландский замок Балморал стал последним пристанищем для покойной королевы Елизаветы II. Монарх очень любила бывать там и каждый год отправлялась на летние каникулы именно в Шотландию.
Мы собрали для вас несколько знаковых фотографий членов британской королевской семьи в Балморале.
Здесь на фото королева Елизавета II, ее муж принц Филипп и их дети, принц Чарльз (справа), принцесса Анна и принц Эндрю, позируют для фотографии на лужайке замка Балморал в Шотландии в сентябре 1960 года.
А это монарх на территории замка Балморал вместе с президентом США Дуайтом Д. Эйзенхауэром, 29 августа 1959 года. На фото слева направо: принц Филипп, принцесса Анна, президент Эйзенхауэр , королева Елизавета II и принц Чарльз.
Принц Чарльз часто отдыхал со своей первой женой принцессой Дианой в Шотландии. Это фото было сделано накануне их свадьбы, 6 мая 1981 года. Кадр из поместья Крейгоуэн Лодж.
А на этой фотографии принц Чарльз со своим младшим сыном принцем Гарри в Полвье, у реки Ди, поместье замка Балморал.
Также принц Чарльз часто отдыхал в Балморале с двумя своими сыновьями.
Жаль, что сегодня из-за семейной вражды, Гарри не может приехать к отцу и своей семье на каникулы в Шотландию.
Как мы уже говорили Балморал был любимым поместьем королевы Елизаветы II. Она была здесь самой счастливой, проводив лето со своей семьей с раннего детства.
В этом году впервые после ее смерти король Чарльз и королева Камилла сохранили эту традицию, приехав на летние каникулы в Шотландию уже в статусе короля и королевы.
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