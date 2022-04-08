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Королевские наблюдатели объяснили пылкое приветствие принца Чарльза королеве Летиции

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Королевские наблюдатели объяснили пылкое приветствие принца Чарльза королеве Летиции

Королева Летиция и принц Чарльз / Associated Press

На этой неделе принц Чарльз посетил мероприятие совместно с испанской королевой Летицией.

Многие обратили внимание на то, как принц Уэльский приветствовал королеву Испании Летицию, поцелуями в обе щеки, а затем и в руку. Королевские наблюдатели прокомментировали этот жест.

Обычно принц Чарльз так не приветствует ни своих невесток, ни других приближенных родственников. Однако, как пишет Hello! поцеловать руку женщине, которая выше по рангу, чем он сам, является знаком уважения. Точно так же принц делает, когда приветствует свою мать королеву Елизавету II.

Принц Чарльз и королева Елизавета II / © Getty Images
Принц Чарльз и королева Елизавета II / Getty Images
Принц Чарльз и королева Елизавета II / © Getty Images
Принц Чарльз и королева Елизавета II / Getty Images

Королева Летиция поддерживает тесные отношения с британской королевской семьей и, похоже, была рада воссоединиться с принцем Чарльзом в Оклендском замке в графстве Дарем.

Королева Летиция и принц Чарльз / © Associated Press
Королева Летиция и принц Чарльз / Associated Press

Ранее, они вместе с супругом королем Филиппом VI посещали службу памяти в честь герцога Эдинбургского, 9 апреля будет первая годовщина со дня его смерти.

Королева Летиция и король Филипп VI / © Associated Press
Королева Летиция и король Филипп VI / Associated Press

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