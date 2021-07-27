Королевские пары, чьи романы завязались на Олимпийских играх

Олимпийские игры занимают особое место в сердцах многих королевских особ.

Знакомства, которые случились во время спортивных состязаний со временем переросли в отношения, которые закончились свадьбами и рождением детей. Вспоминаем те королевские пары, которых свела судьба именно на спортивных состязаниях.

Шарлин Уитсток и князь Альбер II

Княгиня Шарлин / Getty Images

Профессиональная пловчиха из Южной Африки познакомилась со своим будущим мужем в 2000 году во время соревнований по плаванию в Монако, Шарлин было всего 22 года. Князь Альбер II и сам был спортсменом, хотя в это и трудно поверить, он занимался футболом, плаванием и дзюдо. А еще пять раз принимал участие в зимних Олимпийских играх в качестве бобслеиста.

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Высоких успехов в спорте не достиг, но именно благодаря спорту на его жизненном пути и встретилась Шарлин. После их первой встречи прошло еще пять лет, и все это время Шарлин занималась плаванием, когда судьба свела их снова и между ними начались отношения. Впервые на публике как пара Альбер и Шарлин появились во время Олимпийских игр в Турине в 2006 году. А еще через пять лет в 2011-м сыграли свадьбу.

Свадьба княгини Шарлин и князя Альбера II / Getty Images

В июле 2021 года пара отметила десятую годовщину с этого дня, которую, к сожалению, провела в разлуке. В браке у пары появилось двое детей – двойняшки принц Жак и принцесса Габриэлла.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II с детьми Жаком и Габриэллой / Associated Press

Кронпринц Фредерик и Мэри Дональдсон

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик с детьми / Associated Press

Наследный датский принц встретил свою будущую жену в переполненном сиднейском пабе Slip Inn в сентябре 2000 года. В том году в Сиднее как раз проходили Олимпийские игры. Мэри была с друзьями (своим соседом и подругой), а принц пришел отдохнуть вместе с братом Иоахимом и двоюродным братом принцем Греции Николаосом и принцессой Мартой Луизой из Норвегии. Случайная встреча в баре переросла в стремительный роман. Хотя Фредерик и не признался сразу девушке, что является настоящим принцем. Спустя год Фредерик представил новую пассию в королевстве, о ней начала писать датская пресса. Мама принца королева Маргрете II одобрила кандидатуру Мэри на роль будущей жены своего старшего сына.

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик на своей свадьбе 14 мая 2004 года / Getty Images

Они поженились 14 мая 2004 года в Соборной церкви Девы Марии в Копенгагене, а свадебные торжества прошли во дворце Фреденсборг. В браке у пары родилось четверо наследников – двое сыновей и две дочери.

Принцесса Анна и капитан Марк Филлипс

Единственная дочь британской королевы Елизаветы II – принцесса Анна всегда была отличной наездницей и конным спортом занималась с детства. Со своим будущим супругом капитаном Марком Филлипсом принцесса познакомилась на вечеринке в 1968 году. Марк, выпускник военной академии Сандхерст, восхищался Анной и ее умением держаться в седле, считая девушку первоклассной наездницей. Анна известна как один из двух членов британской королевской семьи, участвовавших в Олимпийских играх (выступала в соревнованиях по конному спорту на Олимпиаде 1976 в Монреале и заняла 24-е место в личном первенстве по троеборью).

Принцесса Анна и капитан Марк Филлипс / Associated Press

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А капитан Филлипс был частью британской команды, выигравшей золото на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене. Пара была влюблена и счастлива, свадьбу сыграли 14 ноября 1973 года в Коллегиальной церкви Святого Петра в Вестминсте в день рождения брата Анны – принца Чарльза. Кстати, сам принц тогда пошутил: "Анна не могла выйти замуж за своего коня, поэтому выбрала Марка", так принц Чарльз прокомментировал свадьбу своей сестры с капитаном Марком Филлипсом. В браке они прожили 18,5 лет, принцесса родила двоих детей – дочь Зару и сына Питера. Развод случился в 1992 году.

Дочь Анны и Марка - Зара Тиндолл участвовала в Олимпийских играх 2012 в Лондоне (стала обладательницей серебряной медали на состязаниях по конному спорту).

Король Карл Густав и Сильвия Рената Зоммерлат

Королева Сильвия и король Карл Густав / Getty Images

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Король Швеции познакомился со своей будущей женой Сильвией на летних Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене. Дело было на вечеринке, где Сильвия Рената Зоммерлат работала на мероприятии переводчиком (она свободно владеет немецким, португальским, французским, испанским и английским языками) и должна была позаботиться о гостях. Случайное знакомство переросло в романтические отношения. И уже через четыре года Сильвия стала супругой Карла Густава. Свадьбу сыграли 19 июня 1976 года в кафедральном соборе Стокгольма. В браке у них родилось трое детей – две дочери Виктория и Мадлен, и сын Карл Филипп.

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