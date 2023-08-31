Королевские поклонники были впечатлены: принцесса Кейт зашла в лондонский паб с дочерью Шарлоттой

Мама и дочь вынуждены были сделать остановку во время поездки по Лондону и зайти в ближайший паб, чтобы юная Шарлотта смогла сходить в туалет.

Принцессу Кейт поймут многие родители, ведь каждый, у кого есть маленькие дети, сталкивается с такой ситуацией. Принцесса Шарлотта ехала с мамой Кейт в автомобиле, когда ей внезапно захотелось в туалет. Служба охраны тут же пришла на помощь. Автомобиль остановился, женщина-детектив вышла из авто и отправилась в ближайший паб, чтобы проверить, может ли туда зайти Кейт с дочерью.

Принцесса Шарлотта / Фото: Associated Press

За считанные минуты она вернулась к авто и сообщила принцессе Уэльской, что они могут идти. Посетители паба не сразу поняли, что происходит, пишет Daily Mail. Вот что они рассказали журналистам:

"Это просто показывает, что члены королевской семьи похожи на любую другую семью. Когда вашему ребенку нужно в туалет, он должен пойти!", говорит один из них.

"Я сидела в своем обычном кресле и, подняв глаза, увидела Кейт Миддлтон, то есть герцогиню Кембриджскую (теперь принцессу Уэльскую) и ее дочь принцессу Шарлотту. Они кажутся очень милыми, совершенно нормальными. Принцесса Кейт держала дочь за руку. Принцесса Шарлотта была обычной маленькой девочкой", - говорит другая посетитель паба.

Принцесса Шарлотта с мамой Кейт / Фото: Getty Images

Ни менеджер Phoenix, ни представитель Backbar Pubs and Bars Ltd, владеющей баром, не прокомментировали неофициальный визит Кейт в их заведение. Кроме того, женщина-детектив обратилась к присутствующим паба с просьбой не фотографировать Кейт на телефоны. Остальнеы офицеры королевской охраны оставались у бара, дожидаясь матери и дочери.

"Сначала вошла женщина-полицейский в штатском и проверила туалеты. Затем вошла герцогиня Кембриджская, держа за руку принцессу Шарлотту. Маленькая девочка пошла в туалет, а потом они ушли", - рассказывает еще один очевидец.

Королевских поклонников очень впечатлила такая внезапная встреча.

Принцесса Кейт с дочерью Шарлоттой / Фото: Getty Images

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