Королевские поклонники обеспокоены: что с руками короля Чарльза III

Король Чарльз любит работать в саду, но его руки вызывают беспокойство у поклонников. И садовые работы тут ни при чем.

Вчера монарх со своей супругой - королевой Камиллой - посетили прием в честь гражданских учреждений Лондона. Чарльз хорошо выглядел, был во фраке и много улыбался. Но вот его руки вызывают некоторое беспокойство по поводу здоровья короля.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Руки Чарльза выглядят опухшими и красными. И это можно заметить на разных фотографиях с разных мероприятий. Возможно, это такая особенность короля, а может быть, имеют место быть какие-то проблемы со здоровьем.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Помним, руки королевы Елизаветы II за несколько месяцев до ее смерти также вызывали беспокойство у публики. Но Чарльзу желаем все же крепкого здоровья и долгих лет правления.

Ранее мы рассказывали, что уже известно, под каким именем на престол взойдет в свое время его старший сын – принц Уильям.

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