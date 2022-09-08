Здоровье подводит: стало известно, без чего королева Елизавета II не выходит из своей спальни

Ранее на этой неделе Ее Величество королева Елизавета II появилась на публике. Она приветствовала нового премьер-министра Великобритании Элизабет Трасс во время аудиенции в Балморале.

Монарх впервые за 70 лет своего правления поручала новому премьеру сформировать правительство не в Букингемском дворце. Все знают, что у королевы проблемы с мобильностью из-за преклонного возраста.

Королева Елизавета II и Лиз Трасс / Фото: Associated Press

Рассматривая фотографии с аудиенции, королевские поклонники обратили внимание на круглый журнальный столик, на котором лежал белый пластиковый предмет. Как пишет Hello!, выяснилось, что так выглядит портативный беспроводной дверной звонок, который Ее Величество может брать с собой по дому, чтобы позвать на помощь в случае необходимости.

Замок Балморал в Шотландии, где королева проводит летние каникулы каждый год, достаточно большой и вмещает в себя 52 спальни. Поэтому логично, что у королевы есть под рукой вещь, с помощью которой она может позвать на помощь в случае необходимости.

Аксессуар на столе у королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы рассказывали очень забавный факт про королеву и то, почему она никогда не ест квадратные бутерброды.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

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