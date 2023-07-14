Королевские поклонники смогут увидеть коронационные наряды Чарльза и Камиллы

14 июля Букингемский дворец открывает двери для публики, представив новую экспозицию, посвященную прошедшей в мае коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы.

На выставке будут представлены коронационные одеяния Чарльза и Камиллы и другие предметы, которые использовались во время исторической коронации пары, которая прошла 6 мая в Вестминстерском аббатстве.

Коронация короля Чарльза III / Фото: Associated Press

Выставка продлится до 24 сентября. Экспозиция будет включена в программу посещения Летнего открытия парадных залов Букингемского дворца, сообщает express.

Салли Гудсир из Royal Collection Trust, которая является куратором выставки, ранее сказала:

Коронационная экспозиция открыта для всеобщего обозрения в Букингемском дворце / Фото: Getty Images

"Мы очень рады, что посетители летнего открытия парадных залов Букингемского дворца будут иметь возможность вблизи увидеть ансамбли, которые Их Величества носили в ключевые моменты коронации. Мы надеемся, что посетителям понравится узнавать о невероятном мастерстве и открывать для себя историю и личные ассоциации, лежащие в основе ансамблей коронации Их Величеств".

Коронационная экспозиция открыта для всеобщего обозрения в Букингемском дворце / Фото: Getty Images

Коронационная экспозиция открыта для всеобщего обозрения в Букингемском дворце / Фото: Getty Images

Коронационная экспозиция открыта для всеобщего обозрения в Букингемском дворце / Фото: Getty Images

Ранее в этом месяце король Чарльз III провел вторую церемонию коронации в Шотландии. На службе присутствовала его супруга Камилла, а также принц и принцесса Уэльские. Целью шотландской церемонии было символизировать связь королевской семьи с народом Шотландии.

Коронация Чарльза и Камиллы в Шотландии / Фото: Associated Press

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