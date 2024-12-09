Королевские поклонники твердят одно и то же о сыне Уэльских – принце Джордже: о чем речь

Старший сын принца и принцессы Уэльских приехал на службу "Вместе на Рождество", организованную его мамой принцессой Кэтрин в сопровождении своего отца принца Уильяма, сестры принцессы Шарлотты и брата принца Луи.

Юный Джордж – будущий король Великобритании – был одет в темно-синий классический костюм, белую рубашку и красный галстук. Поклонники семья Уэльских были в восторге, увидев принца во время рождественской службы и в соцсетях, комментируя фотографии, похвалили его за то, как сильно он вырос.

Принц Уильям и принц Джордж / Фото: Associated Press

"Ого, принц Джордж подрос. Он будет очень высоким, такая красивая семья", "Джордж будет высоким!", "Джордж уже на полпути к тому, чтобы догнать своего отца по росту", "Ух ты!!! Джордж определенно вырос!, "Принц Джордж может затмить своего отца, если он уже такой высокий", "Какого роста будет Джордж? Филипп был выше Уильяма?", - писали они.

Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи / Фото: Associated Press

Но, поклонники не угадали, рост принца Филиппа (прадеда Джорджа) был 1,83 см, а рост его отца Уильяма – 1,91. Рост бабушки Джорджа – принцессы Дианы – был 1,79 см, а рост его мамы Кейт – 1,75. Принц определенно будет высоким парнем в будущем.

Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Уильям / Фото: Associated Press

Напомним, мы также рассказывали, что принцесса Шарлотта подобрала аксессуар под образ своей мамы Кейт на рождественском концерте.

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