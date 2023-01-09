Королевские поклонники в шоке: как принц Гарри "втоптал в грязь" имя принцессы Кейт

Принц Гарри втоптал в грязь имя принцессы Уэльской в своих мемуарах, при этом надеется на примирение с братом Уильямом и отцом Чарльзом.

Сегодня у принцессы Уэльской день рождения, ей исполнился 41 год. А принц Гарри именно в этот период времени решил дать очередное громкое интервью, в котором облил грязью всю свою семью, и Кэтрин в том числе.

Принцесса Кейт / Фото: Associated Press

В своих мемуарах "Запасной" принц Гарри выдвинул ряд обвинений против принца и принцессы Уэльских, в том числе рассказал, что это именно они призвали его надеть нацистскую форму на костюмированную вечеринку в 2005 году, что вызвало общественный резонанс.

Все, что Гарри рассказал сейчас, приводит к скандалу и еще большим сложностям в и так натянутых отношениях между ним и его королевской семьей. "Кейт считает, что действия Гарри ужасны. Она потрясена тем, что он "втаптывает ее имя в грязь", и ей трудно это простить", - пишет express.co.uk о действиях принца Гарри.

Уильям, Кейт и Гарри / Фото: Associated Press

Также в книге принц рассказывает о печально известной ссоре между Меган и Кейт во время примерки платья подружек невесты для принцессы Шарлотты, утверждая, что после ссоры он нашел свою жену на полу в слезах.

В то же время принц Гарри вспоминает о Кейт как о "беззаботной", "милой" и "доброй" девушке, когда речь идет о раннем периоде их с Уильямом отношениях.

Гарри написал, что ему нравилось видеть, как Кейт смеется. "Всякий раз, когда я беспокоился, что Кейт собирается забрать у меня Вилли, я утешал себя мыслями о всех наших будущих приступах смеха".

Признался герцог Сассекский и в том, что сначала надеялся, что Кейт и Уильям поладят с его женой Меган. Но стереотипы создали "небольшой барьер", преодолеть который королевская четверка, как ее тогда называли, не смогла.

Принц Гарри, Меган Маркл и принцесса Кейт / Фото: Associated Press

Тем временем королевские поклонники в шоке от того, как принц Гарри говорит о Кейт, особенно учитывая, что это происходит буквально в день ее рождения.

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