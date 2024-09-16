Королевские поклонники в восторге от решения Чарльза: что сделал король

Его Величество вчера, 15 сентября, поздравил публично своего младшего сына принца Гарри с 40-летием. Монарх давно не говорил ничего о герцоге Сассекском в соцсетях и на публике в том числе.

В королевских аккаунтах в соцсетях опубликовали фото принца Гарри с подписью: "Желаем герцогу Сассекскому счастливого дня рождения". Снимок выбрали отличный, на фото принц Гарри одет в светло-серый пиджак, белую рубашку, а у него на запястье его любимые браслеты. На фото Гарри улыбается. Снимок также сопровождается эмодзи в виде праздничного торта.

Поклонники королевской семьи в комментариях отметили, что рады видеть, как отец не проигнорировал сына в его день рождения, хотя ходили слухи о том, что, возможно, королевская семья снова сделает вид, что они не имеют к Гарри никакого отношения.

Еще примечательнее то, что перепост этой публикации сделали Кейт и Уильям Уэльские, а точнее их помощники.

Принц Гарри и принцесса Кейт / Фото: Associated Press

"Это очень любезно с их стороны, стильно и по-доброму".

"Ух ты, не видела его здесь целую вечность!! Неужели грядет примирение?".

"С днем ​​рождения, дорогой принц Гарри. Мой муж и я желаем тебе прекрасного дня в эту круглую дату с твоей семьей. И, действительно, замечательно видеть здесь твою фотографию!".

Такие и еще много других комментариев доброжелателей появилось под постом.

Напомним, ранее мы рассказывали о трех требованиях герцога Сассекского к его королевским родственникам.

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