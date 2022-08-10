Королевские поклонники возмущены: Меган Маркл по ошибке назвали принцессой

В начале августа Меган Маркл отпраздновала день рождения. Ей исполнился 41 год.

Мы видели, как ее поздравили Кейт и Уильям. А также рассказывали вам, почему королева Елизавета II не поздравила Меган с днем рождения.

Поздравили герцогиню Сассекскую и многие друзья. Твит одного из них повлек за собой целый скандал в Сети.

Актера и режиссер Тайлера Перри опубликовал пост в своем Твиттере, в котором назвал Меган принцессой.

I’ve had a front row seat in your life for the past few years. I’ve watched you endure things that would have broken a lot of people. I'm so incredibly proud to see how happy you, your husband, and your kids are now. It fills me with joy to say Happy Birthday Princess Meghan. pic.twitter.com/zCkuAzFSrD — Tyler Perry (@tylerperry) August 5, 2022

"Последние несколько лет я занимал место в первом ряду в твоей жизни. Я видел, как ты терпела то, что сломало бы многих людей. Я так невероятно горжусь тем, как счастлива теперь ты, твой муж и ваши дети. Меня наполняет радость поздравить принцессу Меган с днем рождения", - написал он.

Но после этой публикации на Тайлера обрушился шквал критики. Фанаты королевской семьи поспешили указать ему, что Меган не является принцессой. И указали, что ее титулы – герцогиня,баронесса,графиня, а не "принцесса". Хотя Меган, определенно, очень польстило такое поздравление.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Напомним, почему Меган не принцесса, а Кейт может стать королевой-консортом мы рассказывали в этой статье.

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