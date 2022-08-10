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Королевские поклонники возмущены: Меган Маркл по ошибке назвали принцессой

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Королевские поклонники возмущены: Меган Маркл по ошибке назвали принцессой

Меган Маркл / Фото: Associated Press

В начале августа Меган Маркл отпраздновала день рождения. Ей исполнился 41 год.

Мы видели, как ее поздравили Кейт и Уильям. А также рассказывали вам, почему королева Елизавета II не поздравила Меган с днем рождения.

Поздравили герцогиню Сассекскую и многие друзья. Твит одного из них повлек за собой целый скандал в Сети.

Актера и режиссер Тайлера Перри опубликовал пост в своем Твиттере, в котором назвал Меган принцессой.

"Последние несколько лет я занимал место в первом ряду в твоей жизни. Я видел, как ты терпела то, что сломало бы многих людей. Я так невероятно горжусь тем, как счастлива теперь ты, твой муж и ваши дети. Меня наполняет радость поздравить принцессу Меган с днем рождения", - написал он.

Но после этой публикации на Тайлера обрушился шквал критики. Фанаты королевской семьи поспешили указать ему, что Меган не является принцессой. И указали, что ее титулы – герцогиня,баронесса,графиня, а не "принцесса". Хотя Меган, определенно, очень польстило такое поздравление.

Меган Маркл / © Associated Press
Меган Маркл / Фото: Associated Press

Напомним, почему Меган не принцесса, а Кейт может стать королевой-консортом мы рассказывали в этой статье.

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