Королевские "разборки": за что Кейт обиделась на Камиллу и причем тут коронация

Со дня коронации короля Чарльза и королевы Камиллы прошло уже больше двух недель. Некоторые подробности этого торжественного дня всплывают только сейчас.

Многие обратили внимание, что когда король и королева покидали Вестминстерское аббатство в день коронации, то принцесса Уэльская не сделала реверанс в адрес Камиллы. Хотя должна была.

Кейт и Уильям Уэльские на коронации короля Чарльза и королевы Камиллы / Фото: Associated Press

Кролевский биограф Том Бауэр утверждает, что принцесса Уэльская была рассержена в тот день, так как ей разрешили пригласить лишь четырех членов своей семьи на это историческое мероприятие: родителей и брата с сестрой, которые, к сожалению, были приглашены без своих вторых половинок, сообщает New York Post. При этом королева Камилла имела честь пригласить аж 20 гостей.

Никаких комментариев по этому поводу Букингепский дворец не давал и давать очевидно не будет. Да и мелкие размолвки, как видим, могут случаться и в королевской семье.

Принц и принцесса Уэльские в день коронации Чарльза и Камиллы / Фото: Associated Press

В день коронации, к слову, Чарльз также был рассержен на Уэльских. Оказалось, что монарх прибыл в аббатство раньше запланированного времени и был вынужден их ожидать.

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