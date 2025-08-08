- Дата публикации
Королевские события недели: испанцы на отдыхе на Майорке, выходы принцессы Анны и короля Чарльза
Уходящая рабочая неделя выдалась не очень насыщенной для членов королевских семей, что и не удивительно, ведь многие из них сейчас на летних каникулах.
Каникулы испанцев на Майорке
Колева Летиция посетила одно из своих любимых мероприятий — кинофестиваль Atlantida Mallorca, она приехала на церемонию закрытия фестиваля, которая прошла в культурном центре La Misericordia в Пальма-де-Майорке.
Королева появилась на мероприятии в белом струящемся льняном платье Mantu с короткими рукавами, дополнила образ золотыми босоножками от Aquazzura, золотым браслетом и серьгами от Suma Cruz.
Прием во дворце Маривент
Королева Летиция, король Филипп VI и их дочери — принцесса Леонор и инфанта София — присутствовали всей семьей на приеме в честь представителей властей и Балеарского общества во дворце Маривент в Пальма-де-Майорке.
Для этого выхода Летиция выбрала белый сарафан на бретельках от Arrels от Tony Bonet и обула эспадрильи на танкетке от Espadrilles Icon, а ее образ завершали золотые серьги с бриллиантами Isabel Guarch.
Принцесса Леонор в Пальма-де-Майорке
Принцесса Леонор также посетила прием для представителей властей и Балеарского общества и появилась на нем в платье из гардероба своей матери королевы Летиции от бренда Desigual, с открытыми плечами и оборками на подоле. Его королева носила на этом же приеме в 2023 году.
Леонор была обута в синие эспадрильи на платформе от Calzados Picón, а образ дополнила крупными золотыми серьгами от Suma Cruz.
Прицнесса Анна съездила в Ирландию
Королевская принцесса встретилась с президентом Ирландии Майкл Д. Хиггинс и его супругой Сабиной в президентской резиденции Арас-ан-Уахтарайне. На встрече принцесса появилась в светлой рубашке, с платком на шее, удлиненном жакете и классической юбке длины до колен, а также обута в свои любимые туфли. Принцесса Анна все никак не начнет свои летние каникулы и продолжает трудиться.
Король Чарльз посетил базу Королевских ВВС
Король Великобритании также был на работе на этой неделе перед стартом летнего отпуска в Шотландии. Монарх посетил базу Королевских ВВС Лоссимут в Морее, чтобы представить знамя эскадрильи и узнать больше о возможностях авиабазы. Это было последнее рабочее мероприятие короля на этой неделе перед его официальным летним отдыхом с семьей в Балморале.