Королевские события недели: принц Гарри с визитом в Киеве, Уэльские вышли в свет, а королева Летиция вернулась к активной работе
Эта неделя была очень насыщенна на королевские события. Кейт и Уильям радовали публику своими выходами в свет, а в Киев приехал сам принц Гарри.
Визит герцога Сассекского в Киев
Принц Гарри был запечатлен на вокзале в Киеве. Он прибыл по приглашению украинского правительства, заявив, что хочет сделать «все возможное», чтобы помочь в реабилитации тысяч военнослужащих, получивших серьезные ранения в ходе трехлетней войны с Россией. Приятно видеть Гарри в Украине вновь, в мае этого года принц, напомним, посещал Львов. Перед этим визитом принц был в Лондоне на церемонии WellChild Awards, а также встретился с королем Чарльзом (впервые за почти два года).
Кейт и Уильям вышли в свет
Принц и принцесса Уэльские посещали Национальную федерацию институтов женщин в Саннингдейле в третью годовщину смерти королевы Елизаветы II. Кейт вышла в платье в клетку от Alessandra Rich, обула туфли-лодочки от Boss и дополнила лук серьгами Kiki McDonough.
Также у Кэтрин был сольный выход, 11 сентября она посещала текстильные фабрики в графствах Саффолк и Кент, чтобы отдать дань уважения британским производителям текстиля. В этот раз на публике она появилась в брючном костюме Bella Freud и замшевых туфлях Stuart Weitzman.
Королева Мэри закрыла морской сезон
Датская королева посещала закрытие сезона морского плавания королевского судна «Даннеброг». Королева Мэри выбрала для такого торжественного дня белое кружевное платье Temperley London, черный короткий жакет от Prada и шляпу с темно-синими лентами Windsor Flexibraid. Также под мышкой королева держала синий клатч Quidam Bags и была обута в туфли-лодочки Jimmy Choo.
Королева Летиция посетила коллоквиум
Коллоквиум «Женщины, спорт и общество», прошедший в Доме культуры «Пако де Лусия» в Мадриде был посвящен теме повышения осведомленности о женском обрезании и других видах насилия в отношении женщин. Летиция продемонстрировала летний образ в платье Antik Batik, белых эспадрильях и с белой сумкой Carolina Herrera в руках.
Также королева посетила Конгресс по борьбе с торговлей людьми, в Мадриде. Она приехала в твидовом жилете Apramp, белых брюках-кюлотах и туфлях от французского бренда Sezane.
Королева Максима побывала на открытии музей
После реставрации открылся Музей ковров в Генемейдене, его и посетила Ее Величество. Для нового появления на публике королева выбрала блузку, юбку и туфли на каблуках от любимого бренда Natan Couture. Клатч, шляпа с широкими полями и бриллиантовые серьги завершали ее образ.