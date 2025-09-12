Уэльские, королева Мэри, принц Гарри, Кейт и королева Максима / © Getty Images

Визит герцога Сассекского в Киев

Принц Гарри был запечатлен на вокзале в Киеве. Он прибыл по приглашению украинского правительства, заявив, что хочет сделать «все возможное», чтобы помочь в реабилитации тысяч военнослужащих, получивших серьезные ранения в ходе трехлетней войны с Россией. Приятно видеть Гарри в Украине вновь, в мае этого года принц, напомним, посещал Львов. Перед этим визитом принц был в Лондоне на церемонии WellChild Awards, а также встретился с королем Чарльзом (впервые за почти два года).

Принц Гарри в Киеве

Кейт и Уильям вышли в свет

Принц и принцесса Уэльские посещали Национальную федерацию институтов женщин в Саннингдейле в третью годовщину смерти королевы Елизаветы II. Кейт вышла в платье в клетку от Alessandra Rich, обула туфли-лодочки от Boss и дополнила лук серьгами Kiki McDonough.

Кейт и Уильям Уэльские / © Getty Images

Также у Кэтрин был сольный выход, 11 сентября она посещала текстильные фабрики в графствах Саффолк и Кент, чтобы отдать дань уважения британским производителям текстиля. В этот раз на публике она появилась в брючном костюме Bella Freud и замшевых туфлях Stuart Weitzman.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Королева Мэри закрыла морской сезон

Датская королева посещала закрытие сезона морского плавания королевского судна «Даннеброг». Королева Мэри выбрала для такого торжественного дня белое кружевное платье Temperley London, черный короткий жакет от Prada и шляпу с темно-синими лентами Windsor Flexibraid. Также под мышкой королева держала синий клатч Quidam Bags и была обута в туфли-лодочки Jimmy Choo.

Королева Мэри / © Getty Images

Королева Летиция посетила коллоквиум

Коллоквиум «Женщины, спорт и общество», прошедший в Доме культуры «Пако де Лусия» в Мадриде был посвящен теме повышения осведомленности о женском обрезании и других видах насилия в отношении женщин. Летиция продемонстрировала летний образ в платье Antik Batik, белых эспадрильях и с белой сумкой Carolina Herrera в руках.

Королева Летиция / © Getty Images

Также королева посетила Конгресс по борьбе с торговлей людьми, в Мадриде. Она приехала в твидовом жилете Apramp, белых брюках-кюлотах и туфлях от французского бренда Sezane.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Максима побывала на открытии музей

После реставрации открылся Музей ковров в Генемейдене, его и посетила Ее Величество. Для нового появления на публике королева выбрала блузку, юбку и туфли на каблуках от любимого бренда Natan Couture. Клатч, шляпа с широкими полями и бриллиантовые серьги завершали ее образ.

