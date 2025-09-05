Королева Матильда с мужем, королева Максима, королева Камилла и принцесса Кейт / © Getty Images

Реклама

Два выхода королевы Камиллы

Ее Величество королева побывала в штаб-квартире благотворительной организации ShelterBox, где у нее состоялась встреча. Для первого выхоад в свет после отпуска Камилла выбрала темно-синее гороховое платье от Fiona Clare с белым воротником и обула бежевые туфли на каблуках. Практически каждый ее образ дополняется жемчужными серьгами, любимыми браслетами от Van Cleef & Arpels, а теперь еще и новой любимой подвеской на шее.

Королева Камилла / © Getty Images

Днем позже Камилла приехала в 4-й батальон полка рейнджеров, чтобы встретиться с военнослужащими и их семьями. Второй образ королевы — это белое платье от Fiona Clare, которое она носила уже много раз и светлый плащ.

Королева Камилла / © Associated Press

Его королева завершила лодочками из замши с лаковыми носами от Eliot Zed, теми же любимыми подвесками на шее и браслетами.

Реклама

Король Чарльз тоже вернулся из Балморала

Король Чарльз III / © Associated Press

Монарх посетил экскурсию в оратории Святого Филиппа в Бирмингеме., а затем посетил университетскую больницу Мидленд-Метрополитен в Сметвике, где встретился с пациентами, которые проходят лечение от рака. Чарльз был борд и весел, выглядел хорошо и был одет в светло-серый клетчатый костюм.

Королева Максима вернулась из отпуска

Королева Максима / © Getty Images

Она блистала в буквальном смысле слова, посетив отдел устойчивого строительства Нидерландской службы водоснабжения, дорожного движения и охраны окружающей среды в Амстелвене. В этот день мы увидели на ней оливковый топ от ее любимого бренда Natan и молочно-белые брюки-кюлоты со стрелками от этой же марки. Максима дополнила аутфит замшевым прямоугольным клатчем и замшевыми туфлями-лодочками на каблуках.

А в среду Ее Величество посетила резиденцию Клоостерквартир в Вегеле.

Королева Максима / © Getty Images

В этот раз она надела белый юбочный костюм от американского бренда Tory Burch, который несколькими годами ранее надевала на съемки летней семейной фотосессии на пляже.

Реклама

Королева Бельгии тоже вышла на публику

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда совершила визит в дом престарелых De Vijvers в Гентбрюгге. Она выбрала для выхода эффектный молочно-белый брючный костюм и соответствующий топ, маленький прямоугольный клатч на коротком ремешке, а также черно-белые туфли с принтом и на каблуках.

Кейт и Уильям Уэльские

Кейт и Уильям Уэльские / © Associated Press

Уэльские совершили первый выход, посетив сады Музея естественной истории в Лондоне. Принцесса надела молочно-белую рубашку With Nothing Underneath, блейзер Ralph Lauren, черные брюки и обула балетки Pretty Ballerinas. Образ дополняли несколько золотых подвесок на шее от Daniella Drape. Но все обсуждали новую прическу Кейт.

Королева Матильда и Король Филипп

Королева Матильда и Король Филипп / © Getty Images

Бельгийские король и королева посетили встречу глав немецкоязычных государств Германии, Бельгии, Лихтенштейна, Люксембурга, Австрии и Швейцарии в Бад-Рагаце. Матильда выбрала в этот раз для публичного выхода платье из твида с черном поясом, подчеркивающим талию, и обула туфли-лодочки в тон наряда.

Умерла герцогиня Кентская

Герцогиня Кентская / © Associated Press

А сегодня прискорбной новостью поделился Букингемский дворец. 4 сентября умерла герцогиня Кентская, Кэтрин. Ей было 92 года.