Королевские события недели: выход Кейт и Уильяма, Чарльз с Камиллой вернулись из отпуска, а королева Максима снова блистала
Достаточно насыщенной выдалась на королевские события первая неделя сентября.
Два выхода королевы Камиллы
Ее Величество королева побывала в штаб-квартире благотворительной организации ShelterBox, где у нее состоялась встреча. Для первого выхоад в свет после отпуска Камилла выбрала темно-синее гороховое платье от Fiona Clare с белым воротником и обула бежевые туфли на каблуках. Практически каждый ее образ дополняется жемчужными серьгами, любимыми браслетами от Van Cleef & Arpels, а теперь еще и новой любимой подвеской на шее.
Днем позже Камилла приехала в 4-й батальон полка рейнджеров, чтобы встретиться с военнослужащими и их семьями. Второй образ королевы — это белое платье от Fiona Clare, которое она носила уже много раз и светлый плащ.
Его королева завершила лодочками из замши с лаковыми носами от Eliot Zed, теми же любимыми подвесками на шее и браслетами.
Король Чарльз тоже вернулся из Балморала
Монарх посетил экскурсию в оратории Святого Филиппа в Бирмингеме., а затем посетил университетскую больницу Мидленд-Метрополитен в Сметвике, где встретился с пациентами, которые проходят лечение от рака. Чарльз был борд и весел, выглядел хорошо и был одет в светло-серый клетчатый костюм.
Королева Максима вернулась из отпуска
Она блистала в буквальном смысле слова, посетив отдел устойчивого строительства Нидерландской службы водоснабжения, дорожного движения и охраны окружающей среды в Амстелвене. В этот день мы увидели на ней оливковый топ от ее любимого бренда Natan и молочно-белые брюки-кюлоты со стрелками от этой же марки. Максима дополнила аутфит замшевым прямоугольным клатчем и замшевыми туфлями-лодочками на каблуках.
А в среду Ее Величество посетила резиденцию Клоостерквартир в Вегеле.
В этот раз она надела белый юбочный костюм от американского бренда Tory Burch, который несколькими годами ранее надевала на съемки летней семейной фотосессии на пляже.
Королева Бельгии тоже вышла на публику
Королева Матильда совершила визит в дом престарелых De Vijvers в Гентбрюгге. Она выбрала для выхода эффектный молочно-белый брючный костюм и соответствующий топ, маленький прямоугольный клатч на коротком ремешке, а также черно-белые туфли с принтом и на каблуках.
Кейт и Уильям Уэльские
Уэльские совершили первый выход, посетив сады Музея естественной истории в Лондоне. Принцесса надела молочно-белую рубашку With Nothing Underneath, блейзер Ralph Lauren, черные брюки и обула балетки Pretty Ballerinas. Образ дополняли несколько золотых подвесок на шее от Daniella Drape. Но все обсуждали новую прическу Кейт.
Королева Матильда и Король Филипп
Бельгийские король и королева посетили встречу глав немецкоязычных государств Германии, Бельгии, Лихтенштейна, Люксембурга, Австрии и Швейцарии в Бад-Рагаце. Матильда выбрала в этот раз для публичного выхода платье из твида с черном поясом, подчеркивающим талию, и обула туфли-лодочки в тон наряда.
Умерла герцогиня Кентская
А сегодня прискорбной новостью поделился Букингемский дворец. 4 сентября умерла герцогиня Кентская, Кэтрин. Ей было 92 года.