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Королевский биограф назвал еще одну скверную привычку короля Чарльза III

Королевский биограф назвал еще одну скверную привычку короля Чарльза III

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

О вспыльчивом характере короля Чарльза III известно всем.

Королевский биограф Роберт Джобсон рассказал, что однажды из-за своей вспыльчивости король бросил пульт в телевизор во время просмотра BBC News.

Монарх, которому на этой неделе предстоит операция, связанная с увеличением простаты, на протяжении многих лет попадал в заголовки газет из-за своего вспыльчивого характера, и теперь королевский автор дал представление о том, каков на самом деле Чарльз за кулисами, пишет express.

Автор утверждает, что Чарльз известен своим перфекционизмом, вспыльчивым характером и эксцентричностью, но с тех пор, как он взял на себя роль монарха, его человечность и теплота проявились тоже.

Король Чарльз III / © Associated Press
Король Чарльз III / Фото: Associated Press

"Король может быть одержимым, немного эксцентричным, и у него действительно вспыльчивый характер. Во время просмотра новостей BBC по телевидению он часто заканчивал тем, что бросал пульт дистанционного управления в экран из-за разочарования", - вспоминает автор. "Но, именно сложность характера короля делает его фигуру для меня такой интересной".

Напомним, в первые дни своего правления король Чарльз III попал в фиаско с ручками, а также выругался на публике. Этот скандал быстро разошелся в прессе.

Король Чарльз III / © Getty Images
Король Чарльз III / Фото: Getty Images

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