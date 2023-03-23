Королевский фотограф рассказал, как король Чарльз называет свою жену Камиллу

Фотограф Артур Эдвардс много лет работал с королем Чарльзом III и его супругой Камиллой и в своей новой книге "За короной" рассказал некоторые интересные детали из королевской жизни.

Артур Эдвардс работал королевским фотографом для The Sun в течение 45 лет, сопровождая членов британской королевской семьи в 200 турах по более чем 120 странам, а также снял семь королевских свадеб, пять похорон и семь рождений детей. 82-летний Эдвардс эксклюзивно поговорил с People о своей новой фотокниге "За короной: моя жизнь, фотографируя королевскую семью" и о том, что общественность не знает о короле и королеве-консорте.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

Описывая смерть королевы Елизаветы как "конец эпохи", Эдвардс сказал, что чувствовал необходимость взяться за перо. Фотограф, получивший звание члена Британской империи за заслуги перед газетами в 2003 году, с 1977 года находится на расстоянии одного шага от 74-летнего Чарльза.

"Я наблюдал, как этот принц, который был дальновидным, делал заявления об архитектуре, органических продуктах питания и спасении моря от пластика. И я понял, что он просто делает все возможное, чтобы изменить ситуацию. Как он сказал: "Не для меня, а для моих детей и внуков". Я чувствовал, что он просто прекрасный человек, с которым приятно работать, и я хотел рассказать об этом".

Фотограф уверен, что люди не знают об этом стремлении короля изменить мир к лучшему.

"В течение 70 лет он ждал, чтобы стать королем, но он не собирался просто сидеть и играть в нарды и пить шампанское. Он собирался изменить мир к лучшему, и он это сделал. Он просто по-настоящему добрый человек и до сих пор находится в прекрасном начале своего правления в качестве короля. И я думаю, что люди теперь поддерживают его. Я ездил в Болтон, город на севере Англии, около трех недель назад, и толпы людей пришли посмотреть на него. Он никогда не получал этого как принц Уэльский, - говорит Эдвардс. - Внезапно в 74 года он стал такой большой мегазвездой, как рок-звезда, и все хотят прийти и увидеть его. Странно петь сейчас "Боже, храни короля", а не "Боже, храни королеву". Так что да, все изменилось".

Королева Елизавета II, король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

В книге, выпущенной в ноябре 2022 года, королевский фотограф пишет, что Чарльз встает каждый день, чтобы "сделать все возможное для других людей", и говорит, что, по его мнению, королевская семья будет продолжать процветать.

"Эта монархия существует со времен Вильгельма Завоевателя, более тысячи лет, и сохранить ее - тяжелая работа. И это возможно только благодаря воле народа, - говорит он. - Но пока люди поддерживают его, люди хотят, чтобы он добился успеха, и я думаю, что он добьется успеха. У него есть сын Уильям и замечательная невестка Кэтрин, внуки Джордж, Шарлотта и Луи . Так что королевская семья в довольно хорошей форме. И одна из главных ролей, которые Чарльз сыграл в своей жизни, заключалась в том, чтобы сделать Уильяма хорошим королем, а работа Уильяма сейчас состоит в том, чтобы сделать Джорджа хорошим королем".

Королева Елизавета II с семьей / Фото: Associated Press

Фотограф говорит, что, когда в жизни Чарльза официально появилась Камилла, это многое изменило. Публично они стали вместе выходить в свет в 2004 году, и Эдвардс говорит, что она привнесла свежую новую энергию в пару.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

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"Наш первый тур был по Соединенным Штатам, и я помню, как пошел на рынок к северу от Лос-Анджелеса, и кто-то дал ей персик или что-то в этом роде, и она начала его есть, чего не сделала бы ни одна королевская особа! Но она это сделала. Ей это очень понравилось. И я помню, как сказал: "Диана никогда бы этого не сделала". Но она была другой. И она придала принцу Чарльзу совершенно новый смысл. Теперь он гораздо более счастливый человек. Он доволен. И он всегда называет ее "моя дорогая жена".

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

Напомним, 6 мая 2023 года королева Камилла будет коронована вместе с мужем королем Чарльзом III на церемонии в Вестминстерском аббатстве.

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