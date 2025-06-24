Королевский корреспондент написала страшные слова о диагнозе принцессы Уэльской

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

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В новой статье для MailOnline писательница Ребекка Инглиш намекнула, насколько серьезным было состояние здоровья принцессы Кейт в прошлом году, перед тем, как публике было объявлено, что Ее Высочеству предстоит пройти операцию и лечение от рака.

Хотя и не раскрывая всех подробностей, королевский писатель сказала: «Как я уже сообщала ранее, принцесса серьезно заболела еще до операции. „И хотя эту историю может рассказать только она сама, если она когда-нибудь решит это сделать, я могу сказать, что, насколько я понимаю, ей повезло, что она вообще говорит о выздоровлении“, — написала Ребекка.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Напомним, в январе 2024 года Кейт была госпитализирована для проведения операции на брюшной полости, при этом королевская особа держала свою болезнь в строжайшем секрете. В то же время король Чарльз был госпитализирован в ту же больницу для прохождения лечения увеличенной простаты, после чего у него был обнаружен рак.

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Впоследствии Кэтрин выпустила заявление в марте, она записала видео в котором сообщила о своем диагнозе, но не раскрыла подробности. Весь год она проходила лечение и в сентябре того же года Кейт опубликовала новое заявление, в котором сообщила, что находится в стадии ремиссии.

Видео принцессы Кейт, март 2024 года / © Getty Images

Принцесса Кейт уже вернулась к своим королевским обязанностям, но продолжает восстанавливаться после болезни и на прошлой неделе неожиданно отказалась от запланированного появления на Royal Ascot.