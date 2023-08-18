Королевский отпуск: где больше всего любила отдыхать принцесса Диана

Принцесса любила очень любила проводить время на море. Был у нее и свой любимый остров, куда она часто сбегала с сыновьями Уильямом и Гарри на каникулы.

Принцесса Диана много путешествовала по миру с королевскими турами на протяжении всей своей жизни, а также любила сбежать на острова подальше от посторонних глаз. Карибское море было единственным местом, где бывшая принцесса Уэльская искала передышку в зимние месяцы, особенно ей полюбился остров Невис.

Принцесса Диана на острове Невис с принцем Гарри / Фото: Getty Images

Невис - небольшой остров в Карибском море, который отделен всего тремя киллометрами от шумного Сент-Китса каналом.

Остров Невис / Фото: Getty Images

Диана часто приезжала сюда с сыновьями – принцами Уильямом и Гарри насладиться спокойствием и тишиной. Но, сегодня, этот остров уже облюблен знаменитостями.

Принцесса Диана на острове Невис / Фото: Getty Images

Принцесса Диана на острове Невис / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, где Кейт и Уильям любят прятаться от чужих глаз.

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