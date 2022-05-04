Королевский питомец: раскрыт секрет имени собаки Кейт и Уильяма, с которой сфотографировалась принцесса Шарлотта

Недавно герцогиня Кембриджская поделилась новыми фотографиями своей дочери принцессы Шарлотты, у которой 2 мая был день рождения. На фото был запечатлен и новые пес семейства Кембриджских.

Собаку семье подарил брат герцогини Кейт – Джеймс Миддлтон. Он разводит собак породы английский кокер-спаниель, незадолго до того, как Кэтрин и Уильяма рассказали о смерти их любимца Лупо, брат герцогини решил подарить им нового друга.

На фото принцесса Шарлотта обнимает питомца, кадры были сделаны в Норфолке в минувшие выходные. Черверолапую зовут Орла, это девочка. Издание Royal Central рассекретило подробности имени собаки.

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"Имя Орла - довольно царственный выбор. Орла — ирландское имя, происходящее от слова означающего "золото", и "fhlaith", что переводится как "принц" или "принцесса", что делает новую королевскую собаку "золотой принцессой", - говорится в сообщении.

Орла – второй питомец семьи, принцесса Шарлотта родилась, когда у них еще жил Лупо, черный кокер-спаниель, подаренный им мамой и папой Кейт, Кэрол и Майклом Миддлтонами. Пес, имя которого означало волк, был важной частью семейной жизни Кембриджей в течение девяти лет. В ноябре 2020 года Уильям и Кейт объявили о его смерти в своем Instagram.

Известно, что брат герцогини, Джеймс Миддлтон, подарил им Орлу щенком незадолго до смерти Лупо. Однако ее имя до сих пор оставалось тайной.

Пес Кембриджей - Лупо / Getty Images

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