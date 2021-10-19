Королевский пример: кто из монархов и их родственников вакцинировался от COVID-19

Королевский пример: кто из монархов и их родственников вакцинировался от COVID-19

Многие члены королевских европейских домов всецело поддерживают вакцинацию и лично подают пример того, как делали прививку от COVID-19.

Королева Елизавета II и принц Филипп

Королева Елизавета II и принц Филипп / Associated Press

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Одной из первых прививку от коронавируса сделала королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп. На тот момент монарху было 94 года, а ее мужу 99 лет. Прививку королеве и принцу делал их личный врач, который прибыл в Виндзорский замок, где тогда проживали во время карантина Елизавета II и ее муж. На тот момент в Великобритании дали разрешение на использование вакцины от коронавируса компании Pfizer BioNTech. Королевские официальные лица заявляли тогда, что они предприняли редкий шаг, прокомментировав состояние здоровья монарха, чтобы предотвратить неточности и дальнейшие спекуляции на эту тему. Ни королева, ни ее муж не заболели коронавирусом. Но, к сожалению, герцог Эдинбургский скончался в апреле 2021 года, как заявили официально, причиной стала естественная старость.

Принц Чарльз и герцогиня Камилла

Принц Чарльз и герцогиня Корнуолльская Камилла / Getty Images

Принц Чарльз и его супруга герцогиня Корнуольская получили первую дозу вакцины от COVID-19 в феврале 2021 года. Прививку Чарльз сделал несмотря на то, что за полгода до этого болел коронавирусом. Он перенес заболевание в легкой форме, а Камилла тогда не заразилась, поскольку они находились в изоляции друг от друга.

Принц Уильям и герцогиня Кэтрин

В мае 2021 года о вакцинации сообщили принц Уильям и его супруга герцогиня Кембриджская Кэтрин. На их странице в Instagram был опубликован снимок, где Кейт запечатлена во время получения своей первой дозы вакцины от COVID-19 в лондонском Музее науки. Принц Уильям болел ковидом весной 2020 года, и болезнь протекала у него не в самой легкой форме. Кэтрин и их дети тогда не заразились.

Сообщалось, что король Испании Филипп VI вакцинировался летом 2021 года, а его сестры – принцессы Елена и Кристина, даже угодили в скандал. Возмущение в обществе вызвал тот факт, что женщины вакцинировались вне очереди в Абу-Даби.

Принцесса Елена / Getty Images

Принцесса Кристина / Getty Images

На тот момент вакцин было еще мало, и в первую очередь возможность вакцинироваться предоставляли людям старшего возраста и медикам, а также тем, кто много контактирует с людьми. Тогда Королевский дом Испании отказался комментировать историю с вакцинацией, а также сообщил, что король и его семья будут вакцинированы согласно очереди, установленной в Испании органами здравоохранения.

Король Филипп VI / Getty Images

В январе 2021 года король Норвегии Харальд V и его 83-летняя супруга королева Соня получили первые дозы вакцины от COVID-19 американской фирмы Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech. В заявлении дворца тогда говорилось: "Его Величество король и Ее Величество королева 13.01.2021 были вакцинированы против коронавируса. Королевская чета получит следующую вакцину через три недели".

Королева Соня и король Харальд V / Associated Press

Среди членов норвежской королевской семьи в группе риска находится 48-летняя принцесса Метте-Марит, супруга кронпринца Хокона. В 2018 году у принцессы был диагностирован хронический фиброз легких. Скорее всего, Метте-Марит получила также вакцину еще тогда, когда весь мир пребывал в ее ожидании.

Наследный кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит / Getty Images

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