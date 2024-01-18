Королевский репортер опровергла страшный диагноз принцессы Уэльской

После того, как Кенсингтонский дворец заявил, что Кейт будет находиться в больнице до четырнадцати дней, поклонники британской королевской семьи забили тревогу.

Королевский репортер Ребекка Инглишь, ссылаясь на источники во дворце заявила, что это не рак. Хотя точная причина операции принцессы Кейт неизвестна, некоторые из наиболее распространенных операций на брюшной полости проводятся, когда ткани и органы брюшной полости необходимо удалить или восстановить.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Предполагается, что после выписки из больницы принцесса Кейт продолжит свое выздоровление в семейном доме Adelaide Cottage в Виндзоре, где она живет с мужем принцем Уильямом и их тремя детьми - принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

Принц Уильям также взял короткий отпуск и отменил некоторые мероприятия, в которых должен был участвовать, чтобы быть рядом со своей семьей в эти дни.

Принцесса Уэльская и принц Уильям / Фото: Associated Press

По предварительной информации Кейт вернется к общественной жизни не раньше Пасхи – 31 марта.

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