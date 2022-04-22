Королевский родственник, от которого все устали: что не так с принцем Гарри

Каждая встреча герцога Сассекского с прессой непременно оборачивается каким-то скандалом.

Во время Invictus Games, которые проходили в Нидерландах, принц Гарри дал интервью журналистке и ведущей утреннего шоу NBC News Today Ходе Котб. В нем принц рассказал о своих отношениях с королевой Елизаветой II, у которой вчера, кстати, был день рождения.

В этом интервью герцог Сассекский заявил, что больше всего переживает о том, чтобы Ее Величество окружали правильные люди. Однако заявление Гарри о том, что он следит за тем, чтобы королеву окружали только такие люди, вызвало у многих удивление и даже шок.

Меган и Гарри с королевой Елизаветой II / Associated Press

В интервью, отвечая на вопрос о том, какого ему было увидеться с бабушкой, он ответил: "Было так приятно ее увидеть. Она в отличной форме. У нее всегда отличное чувство юмора со мной, и я просто слежу за тем, чтобы она была защищена и вокруг нее были нужные люди".

Некоторые королевские эксперты, как пишет Mirror, уже высказались на тему и предположили, от кого же принц хотел защитить Ее Величество. Предполагают, что Гарри имел в виду королевских советников. Еще во время интервью Опре Уинфри, когда журналистка спросила: "Разве королева не может делать то, что хочет королева?" Гарри сказал: "Нет, когда вы возглавляете фирму, вокруг вас есть люди, которые дают вам советы, и что меня очень огорчило, так это то, что некоторые из этих советов были действительно плохими".

Принц Гарри с женой Меган / Associated Press

Королевские инсайдеры говорят, что герцогу Сассекскому следовало бы сначала думать, а потом говорить. "Не верится, что вы будете критиковать преданных сотрудников королевской семьи, которые во время пандемии COVID-19 оставляли своих близких на три недели, чтобы провести время вместе с Ее Величеством". Другой сказал Daily Mail: "Я понятия не имею, какое намерение он мог иметь или не иметь, говоря это, но Гарри нужно начать думать, прежде чем он откроет рот".

Не секрет, что у Гарри натянутые отношения с родным братом Уильямом и отцом Чарльзом. И хотя во время короткого визита в Виндзор Гарри и Меган повидались и с Чарльзом, Кларенс-хаус никак не комментировал эту встречу.

Принц Гарри / Associated Press

Королевский редактор The Mirror Рассел Майерс возмущен ситуацией: "Принц Чарльз и принц Уильям как старшие члены семьи делают все возможное, чтобы убедиться, что королева и монархия находятся в надежных руках. Гарри решил отказаться от своих обязанностей в пользу заработка миллионов долларов в качестве частного лица. И все же он считает своим делом вмешиваться в семейные дела, живя на другом конце света, а затем транслировать это в американские СМИ".

Королевский эксперт Роберт Джобсон сказал GB News, что "это чистый нарциссизм", мол, они с Елизаветой II не виделись два года, не считая короткой встречи в день похорон принца Филиппа, а после непродолжительной встречи в Виндзоре Гарри идет к репортерам и рассказывает подробности.

Кейт и Уильяма вчера во время визита в штаб-квартиру Комитета по чрезвычайным ситуациям в Лондоне журналисты окружили с вопросами о принце Гарри, и о том, действительно ли королеве нужна защита. Пара никак не прокомментировала ситуацию, но очевидно, что младший брат своими действиями продолжает приносить проблемы старшим членам королевской семьи.

Кейт и Уильям / Getty Images

Так зачем же это делает Гарри? Возможно, все дело в том, что у них с Меган контракт с Netflix и пара, согласно своим обязательствам, должна создавать впечатляющий контент. Инсайдеры убеждены, что встреча с королевой нужна была паре именно для того, чтобы потом было что показать в фильме, а не вовсе из-за того, что внук соскучился по своей бабушке.

Приедет ли пара на празднование платинового юбилея в июне - большой вопрос. Ведь, с одной стороны, Гарри и Меган вроде бы дали обещание Елизавете привезти правнуков – Лилибет и Арчи, а с другой – они все еще беспокоятся о своей безопасности. Хотя очевидно, что в эти дни охранять королевскую семью будут особенно тщательно.

Читайте также: