Королевский родственник, от которого все устали: что не так с принцем Гарри

Каждая встреча герцога Сассекского с прессой непременно оборачивается каким-то скандалом.
Во время Invictus Games, которые проходили в Нидерландах, принц Гарри дал интервью журналистке и ведущей утреннего шоу NBC News Today Ходе Котб. В нем принц рассказал о своих отношениях с королевой Елизаветой II, у которой вчера, кстати, был день рождения.
В этом интервью герцог Сассекский заявил, что больше всего переживает о том, чтобы Ее Величество окружали правильные люди. Однако заявление Гарри о том, что он следит за тем, чтобы королеву окружали только такие люди, вызвало у многих удивление и даже шок.
В интервью, отвечая на вопрос о том, какого ему было увидеться с бабушкой, он ответил: "Было так приятно ее увидеть. Она в отличной форме. У нее всегда отличное чувство юмора со мной, и я просто слежу за тем, чтобы она была защищена и вокруг нее были нужные люди".
Некоторые королевские эксперты, как пишет Mirror, уже высказались на тему и предположили, от кого же принц хотел защитить Ее Величество. Предполагают, что Гарри имел в виду королевских советников. Еще во время интервью Опре Уинфри, когда журналистка спросила: "Разве королева не может делать то, что хочет королева?" Гарри сказал: "Нет, когда вы возглавляете фирму, вокруг вас есть люди, которые дают вам советы, и что меня очень огорчило, так это то, что некоторые из этих советов были действительно плохими".
Королевские инсайдеры говорят, что герцогу Сассекскому следовало бы сначала думать, а потом говорить. "Не верится, что вы будете критиковать преданных сотрудников королевской семьи, которые во время пандемии COVID-19 оставляли своих близких на три недели, чтобы провести время вместе с Ее Величеством". Другой сказал Daily Mail: "Я понятия не имею, какое намерение он мог иметь или не иметь, говоря это, но Гарри нужно начать думать, прежде чем он откроет рот".
Не секрет, что у Гарри натянутые отношения с родным братом Уильямом и отцом Чарльзом. И хотя во время короткого визита в Виндзор Гарри и Меган повидались и с Чарльзом, Кларенс-хаус никак не комментировал эту встречу.
Королевский редактор The Mirror Рассел Майерс возмущен ситуацией: "Принц Чарльз и принц Уильям как старшие члены семьи делают все возможное, чтобы убедиться, что королева и монархия находятся в надежных руках. Гарри решил отказаться от своих обязанностей в пользу заработка миллионов долларов в качестве частного лица. И все же он считает своим делом вмешиваться в семейные дела, живя на другом конце света, а затем транслировать это в американские СМИ".
Королевский эксперт Роберт Джобсон сказал GB News, что "это чистый нарциссизм", мол, они с Елизаветой II не виделись два года, не считая короткой встречи в день похорон принца Филиппа, а после непродолжительной встречи в Виндзоре Гарри идет к репортерам и рассказывает подробности.
Кейт и Уильяма вчера во время визита в штаб-квартиру Комитета по чрезвычайным ситуациям в Лондоне журналисты окружили с вопросами о принце Гарри, и о том, действительно ли королеве нужна защита. Пара никак не прокомментировала ситуацию, но очевидно, что младший брат своими действиями продолжает приносить проблемы старшим членам королевской семьи.
Так зачем же это делает Гарри? Возможно, все дело в том, что у них с Меган контракт с Netflix и пара, согласно своим обязательствам, должна создавать впечатляющий контент. Инсайдеры убеждены, что встреча с королевой нужна была паре именно для того, чтобы потом было что показать в фильме, а не вовсе из-за того, что внук соскучился по своей бабушке.
Приедет ли пара на празднование платинового юбилея в июне - большой вопрос. Ведь, с одной стороны, Гарри и Меган вроде бы дали обещание Елизавете привезти правнуков – Лилибет и Арчи, а с другой – они все еще беспокоятся о своей безопасности. Хотя очевидно, что в эти дни охранять королевскую семью будут особенно тщательно.
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