Королевский "секонд-хенд": принцесса София появилась в платье, которое ранее носили Летиция и Леонор

Принцессы Леонор и София на отдыхе / © Getty Images

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Принцесса София появилась на публике вместе с семьёй в уже знакомом платье. 19-летнюю девушку сфотографировали, когда она выходила из ресторана Mia на Майорке после семейного ужина. Рядом с ней была её старшая сестра, принцесса Леонор.

Принцессы Леонор и София / © Getty Images

Для летнего вечернего выхода София выбрала голубо-белое платье от Desigual с открытыми плечами, украшенное абстрактным кобальтовым принтом и рюшами. Образ она дополнила белыми эспадрильями — любимой летней обувью в своей семье.

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Однако поклонники королевской семьи уже видели это платье ранее, ведь его носили и королева Летиция, и принцесса Леонор во время летнего отдыха королевской семьи на Майорке.

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Первой в этом платье появилась Летиция в 2023 году. Она также дополнила наряд эспадрильями.

Королева Летиция / © Getty Images

А в прошлом году это же платье надела кронпринцесса Леонор для того же мероприятия, но сочетала его с темно-синими эспадрильями.

Королева Летиция с дочерьми / © Getty Images

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