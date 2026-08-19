- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 73
- Время на прочтение
- 1 мин
Королевский "секонд-хенд": принцесса София появилась в платье, которое ранее носили Летиция и Леонор
Испанская принцесса привлекла внимание благодаря наряду, который ей достался по наследству.
Принцесса София появилась на публике вместе с семьёй в уже знакомом платье. 19-летнюю девушку сфотографировали, когда она выходила из ресторана Mia на Майорке после семейного ужина. Рядом с ней была её старшая сестра, принцесса Леонор.
Для летнего вечернего выхода София выбрала голубо-белое платье от Desigual с открытыми плечами, украшенное абстрактным кобальтовым принтом и рюшами. Образ она дополнила белыми эспадрильями — любимой летней обувью в своей семье.
Однако поклонники королевской семьи уже видели это платье ранее, ведь его носили и королева Летиция, и принцесса Леонор во время летнего отдыха королевской семьи на Майорке.
Первой в этом платье появилась Летиция в 2023 году. Она также дополнила наряд эспадрильями.
А в прошлом году это же платье надела кронпринцесса Леонор для того же мероприятия, но сочетала его с темно-синими эспадрильями.