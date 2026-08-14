Королевский шеф назвал идеальное время для ужина, но Чарльз и Камилла его нарушают

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

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Шеф поделился своим мнением об оптимальном времени ужина с точки зрения здоровья и рассказал, что члены королевской семьи его не придерживались.

Шеф-повар Висен Аненден посвятил десять лет работе на королевских кухнях. В беседе с Heart Bingo Online Висен Аненден объяснил: «Идеальное время для еды — 16:00 или 17:00, если вы поели в 17:00, у вас есть остаток вечера, чтобы ваш организм переварил пищу».

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Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

«Люди, которые едят в 8 вечера, скорее всего, ложатся спать около 10 вечера, так что вы ложитесь спать с полным желудком. Я просто считаю, что нет ничего хуже, чем чувствовать себя сытым перед сном», цитирует его слова журнал Ok!.

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Отвечая на вопрос о расписании ужинов королевской семьи, Висен рассказал: «Это было довольно поздно, около 8 вечера. Камилла пыталась перенести ужин на более раннее время, но он всегда заканчивался около 8 или 8:30 вечера», - рассказал шеф.

Ранее, напомним, мы рассказывали, что едят Чарльз и Камилла в пятницу вечером.

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