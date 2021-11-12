Королевский шеф-повар рассказал о кулинарных предпочтениях принцев Уильяма и Гарри

Сегодня рассказываем вам о вкусовых предпочтениях принцев Уильяма и Гарри в те времена, когда братья были маленькими.

Знаете ли вы, что пристрастие принца Гарри к американскому бекону зародилось еще в детстве? В интервью Food & Wine бывший королевский шеф-повар Даррен МакГрейди, который готовил для принцессы Дианы и молодых принцев в Кенсингтонском дворце, рассказал: "Это было после того, как королевская семья вернулась из Диснейленда, и я приготовил бекон на завтрак. Принц Гарри тогда сказал мне: "У нас он был в Америке, в Диснейленде, и он такой хрустящий, что вы можете его сломать". Гарри посоветовал повару сначала обжарить его, а затем положить в бумажные полотенца и на минуту поместить в микроволновую печь.

Принцы Уильям и Гарри / Associated Press

Даррен опробовал метод приготовления Гарри и был так впечатлен, что сам принял эту технику. Шеф-повар также рассказал, что юные принцы очень любили его арахисовое масло и кексы с джемом, которые были невероятно вкусные.

Принцы Уильям и Гарри / Associated Press

Мы также уже знаем, что, когда принцы выросли, их вкусы не сильно изменились. Гарри теперь любит запеченного цыпленка, которого готовит вместе с женой Меган. А одним из любимых блюд Уильяма и его супруги Кейт является карри.

Принц Уильям и принц Гарри / Getty Images

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