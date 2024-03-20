"Королевский синий": почему принцесса Кейт, как и королева Камилла, препочитает наряды этого цвета

Принцесса Уэльская также как и королева Камилла часто появлялась на публике в синих или голубых нарядах. И это не просто так.

Любимый цвет Камиллы даже назвали "королевским синим". Принцесса Кейт следует примеру "свекрови" стараясь показать на публике единство семьи.

Принцесса Уэльская с сыном принцем Луи / Фото: Getty Images

Автор Элизабет Холмс в беседе с Vogue сказала:

"Основная теория цвета предполагает, что синий — это цвет, который символизирует спокойствие и ответственность. Для государственных служащих, воспитывающих будущих государственных служащих, такая эстетическая проекция, несомненно, является эстетически привлекательной: в конце концов, монархия — это стабильная преемственность", - цитирует ее издание express. "Королевская семья всегда очень хорошо понимает, какое послание передает их одежда", - добавляет она.

Принцесса Уэльская с дочерью принцессой Шарлоттой / Фото: Getty Images

Принцесса Кейт любит носить и другие яркие оттенки, как, например, изумрудный или красный. Это случается реже, но всегда соответствует мероприятию, которое собирается посетить Кэтрин.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Кстати, говорят, что к работе Ее Высочество вернется ближе к концу апреля, а недавно Кейт и ее мужа Уильяма видели в одном из магазинов в Виндзоре. Очевидцы рассказали, что принцесса выглядела здоровой и счастливой.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

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