Королевский титул для сестры принцессы Кейт: получит ли его Пиппа Миддлтон

О Филиппе Миддлтон, младшей сестре принцессы Уэльской Кэтрин, заговорил весь мир 29 апреля 2011 года, в день свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Пиппа была подружкой невесты, а еще буквально сразу же начали говорить о том, что у нее роман с принцем Гарри.

Романа с младшим братом Уильяма так и не случилось, а вот знаменитой с тех пор Пиппа стала. В 2024 году, когда ее старшая сестра объявила миру, что проходит лечение от рака, Пиппа стала для нее опорой и поддержкой, как и вся семья Миддлтон. Теперь эксперты принялись обсуждать, получит ли младшая из сестер королевский титул, когда старшая станет новой королевой.

Пиппа Миддлтон на свадьбе сестры Кейт в 2011 году / Фото: Associated Press

"Это было бы беспрецедентно, если бы Пиппа получила титул просто потому, что ее сестра — королева-консорт", - сказала королевский историк Кейт Уильямс в программе The Royal Beat: Back in Time на канале True Royalty TV, сообщает InStyle .

Однако это не значит, что Пиппа не может по-прежнему занимать особое место в королевском окружении, поскольку она могла бы пойти по стопам сестры королевы Камиллы - Аннабель Эллиот и стать "фрейлиной" или даже спутницей в будущем.

Пиппа Миддлтон / Фото: Getty Images

"У нее нет компаньонов, потому что она очень близка со своей матерью и сестрой. Я думаю, мы могли бы ожидать, что Пиппа может быть тем, кого она могла бы назначить".

Бывший секретарь по связям с общественностью королевы Елизаветы Эйлса Андерсон также согласилась с тем, что потенциально хорошей идеей было назначить Пиппу своих спутниц, поскольку "на самом деле очень приятно иметь рядом с собой на таких крупных мероприятиях кого-то, кого ты знаешь и кому доверяешь, ведь тебе всегда приходится быть на виду".

Пиппа Миддлтон / Фото: Associated Press

Это было особенно актуально для королевы Камиллы на коронации короля Чарльза в 2023 году. Хотя ее сестра Аннабель никогда не была одной из ее "официальных" спутниц (современный термин, обозначающий "фрейлину"), она все же посетила историческое событие, чтобы поддержать свою сестру в качестве одной из двух присутствовавших при королевской особе дам.

Аннабель Эллиот и ее сестра королева Камилла / Фото: Getty Images

Как будет с принцессой Уэльской, покажет время. Сейчас Кэтрин сосредоточена на своем выздоровлении, а ее сестра – на воспитании троих детей и своей собственной семье.

Читайте также: