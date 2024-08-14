Королевский титул для сестры принцессы Кейт: получит ли его Пиппа Миддлтон

О Филиппе Миддлтон, младшей сестре принцессы Уэльской Кэтрин, заговорил весь мир 29 апреля 2011 года, в день свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Пиппа была подружкой невесты, а еще буквально сразу же начали говорить о том, что у нее роман с принцем Гарри.
Романа с младшим братом Уильяма так и не случилось, а вот знаменитой с тех пор Пиппа стала. В 2024 году, когда ее старшая сестра объявила миру, что проходит лечение от рака, Пиппа стала для нее опорой и поддержкой, как и вся семья Миддлтон. Теперь эксперты принялись обсуждать, получит ли младшая из сестер королевский титул, когда старшая станет новой королевой.
"Это было бы беспрецедентно, если бы Пиппа получила титул просто потому, что ее сестра — королева-консорт", - сказала королевский историк Кейт Уильямс в программе The Royal Beat: Back in Time на канале True Royalty TV, сообщает InStyle .
Однако это не значит, что Пиппа не может по-прежнему занимать особое место в королевском окружении, поскольку она могла бы пойти по стопам сестры королевы Камиллы - Аннабель Эллиот и стать "фрейлиной" или даже спутницей в будущем.
"У нее нет компаньонов, потому что она очень близка со своей матерью и сестрой. Я думаю, мы могли бы ожидать, что Пиппа может быть тем, кого она могла бы назначить".
Бывший секретарь по связям с общественностью королевы Елизаветы Эйлса Андерсон также согласилась с тем, что потенциально хорошей идеей было назначить Пиппу своих спутниц, поскольку "на самом деле очень приятно иметь рядом с собой на таких крупных мероприятиях кого-то, кого ты знаешь и кому доверяешь, ведь тебе всегда приходится быть на виду".
Это было особенно актуально для королевы Камиллы на коронации короля Чарльза в 2023 году. Хотя ее сестра Аннабель никогда не была одной из ее "официальных" спутниц (современный термин, обозначающий "фрейлину"), она все же посетила историческое событие, чтобы поддержать свою сестру в качестве одной из двух присутствовавших при королевской особе дам.
Как будет с принцессой Уэльской, покажет время. Сейчас Кэтрин сосредоточена на своем выздоровлении, а ее сестра – на воспитании троих детей и своей собственной семье.
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