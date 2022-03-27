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Королевский тур Кейт и Уильяма: самые трогательные моменты

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Королевский тур Кейт и Уильяма: самые трогательные моменты

Кейт и Уильям / Getty Images

Королевский тур по странам Карибского моря герцога и герцогини Кембриджских завершился вчера.

В этом туре, а Кейт и Уильям посетили Белиз, Ямайку и Багамы, публика увидела, как нежно и с какой любовью пара относится друг к другу. 

Принц Уильям и герцогиня Кейт, которые обычно сдержаны на публике, в этот раз продемонстрировали публике больше, чем демонстрировали ранее за десять лет своего брака.

Они нежно смотрели друг на друга, придерживали друг друга за руки и перешептывались. Все это заметили и фотографы, снимающие тур королевской пары. 

Кейт и Уильям / © Getty Images
Кейт и Уильям / Getty Images

В беседе с Daily Mail эксперт по языку тела Джуди Джеймс отметила, что Кейт не требовала от мужа каких-либо заверений во время тура, как это делают некоторые королевские женщины. "Кейт в этом туре выглядела уверенно и царственно, а это означает, что Уильяму не нужно было использовать направляющие или ободряющие прикосновения, которые характерны для других королевских пар, когда они появляются на публике. Пара была очень физически синхронизирована. Они хорошо двигаются вместе и хорошо реагируют друг на друга, потому что кажется, что они настроены друг на друга на подсознательном уровне".

Предлагаем вспомнить некоторые моменты тура.

Кейт и Уильям / © Getty Images
Кейт и Уильям / Getty Images
Кейт и Уильям / © Getty Images
Кейт и Уильям / Getty Images
Кейт и Уильям / © Getty Images
Кейт и Уильям / Getty Images
Кейт и Уильям / © Getty Images
Кейт и Уильям / Getty Images
Кейт и Уильям / © Getty Images
Кейт и Уильям / Getty Images
Кейт и Уильям / © Getty Images
Кейт и Уильям / Getty Images
Кейт и Уильям / © Getty Images
Кейт и Уильям / Getty Images
Кейт и Уильям / © Getty Images
Кейт и Уильям / Getty Images
Кейт и Уильям / © Getty Images
Кейт и Уильям / Getty Images
Кейт и Уильям / © Getty Images
Кейт и Уильям / Getty Images

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