Королевский тур продолжается: два новых образа герцогини Камиллы

Герцогиня Корнуольская и принц Чарльз находятся в туре по Иордании и собираются потом в Египет.
Вчера королевская чета была запечатлена фотографами во время пешеходной экскурсии по Умм-Кайс в Аммане. Камилла и Чарльз посетили холм Элайджа, недалеко от реки Иордан. На этом фото герцогиня опускает руку в воду в том месте, где христиане верят, что Иисус был крещен Иоанном Крестителем, на реке Иордан.
Мы уже увидели несколько образов герцогини Корнуольской в этом туре. Сначала она надела синее платье с принтом в сочетании с рыжими туфлями на каблуках, жемчужными серьгами, а также подвесками на шее и браслетами на запястье. Принц Чарльз бы в светло-сером костюме, светлой рубашке и синем галстуке с принтом в виде лошадей.
Во время другого выхода Чарльз переоделся в песочно-бежевый костюм, белую рубашку и полосатый галстук, а его супруга Камилла надела уже другое платье, зеленое с рукавами три четверти и с мелким цветочным принтом. Наряд герцогиня сочетала с замшевыми туфлями на танкетке.
Ранее королевскую чету торжественно приветствовали король Иордании Абдалла II, его супруга королева Рания и их старший сын принц Хусейн. Вчера вечером у них был запланирован торжественный прием, но снимков пока нет.
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