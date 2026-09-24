Королевский ужин: меню Грейс Келли, которое стоит повторить

Грейс Келли / © Associated Press

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Грейс Келли было всего 26 лет, когда она покинула Голливуд ради новой жизни в Монако. Её кинокарьера длилась недолго, однако образ актрисы навсегда остался частью истории кино. Но, как оказалось, у Келли был талант не только к выбору ролей, но и к созданию красивого ужина, об этом рассказало издание EatingWell.

В 1955 году актриса получила от Бетти Крокер (вымышленный рекламный персонаж и известный бренд продуктов для выпечки, кулинарных смесей и книг) первый экземпляр кулинарной книги. В ответ она написала компании письмо, поблагодарила за подарок и пообещала подумать над своим любимым меню. В результате уже во втором издании книги, опубликованном в 1956 году — именно в том году, когда Келли завершила актерскую карьеру, — появилось её меню.

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Что подавала Грейс Келли

Грейс Келли / © Associated Press

Меню, которое Келли лично подобрала и прислала издателям, получило название «Развлечения в Голливуде». В него вошли:

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блины с икрой (небольшие гречневые блины, которые подают с икрой)

утка с апельсиновым соусом

зеленая фасоль по-французски

салат из сердцевины пальмы с легкой горчично-лимонной заправкой

фрукты и сыр

Ужин предлагалось начать с блинов — небольших гречневых с икрой. К ним можно было добавить растительное масло, лимонный сок или уксус, а также различные гарниры. Просто, изысканно и без лишней показности, именно в духе старого Голливуда.

Главным блюдом была утка с апельсином. Внутрь птицы Келли клала кусочки апельсина, а готовое блюдо подавала с апельсиновым соусом. Именно эта деталь делала классическое жаркое праздничным и ароматным.

Гарнир также не требовал сложных кулинарных трюков. К утке подавали зеленую фасоль, а салат из сердцевины пальмы заправляли домашней винегретной заправкой. Для неё использовали оливковое масло, уксус, лимонный сок, соль, сухую горчицу и паприку. Затем в заправку добавляли мелко нарезанные зелёные оливки, маринованный огурец, яйцо, сваренное вкрутую, шнит-лук и пимиенто (вишневый перец — разновидность крупного красного перца чили в форме сердца).

Завершали ужин фрукты и сыр — десерт, который не требует сложного приготовления, но прекрасно вписывается в праздничное меню.

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В чём секрет меню Грейс Келли

Несмотря на его аристократичность, меню не выглядит чрезмерно сложным. В нём есть то, что и сегодня ценится во время домашнего ужина: несколько качественных продуктов, понятные сочетания и возможность приготовить большую часть блюд без кулинарного марафона.

Именно поэтому это меню легко представить не только на ретро-вечеринке, но и за современным праздничным столом. Утка с цитрусовыми нотками, хрустящая зеленая фасоль, свежий салат, сыр и фрукты — классика, которая не нуждается в модных трендах.

Если вы хотите повторить меню Грейс Келли, предлагаем вам рецепты следующих блюд:

Гречневые блины на молоке

Гречневые блины на молоке / © Credits

Гречневые блины на молоке — это идеально полезное блюдо. Гречка придает блинам насыщенный вкус и делает их более питательными. Подавать их можно с медом, соленой рыбой, творогом, сметаной или икрой.

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Запеченная утка с апельсином

Запеченная утка с апельсином / © Credits

Утка с апельсином может стать изюминкой любого стола, даже праздничного. Для маринада к утке используются апельсины и мед, а готовить её совсем несложно.

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Стручковая фасоль в томатном соусе

Стручковая фасоль в томатном соусе / © Credits

Нежная стручковая фасоль с пикантным томатным соусом — это легкое и полезное блюдо, которое может служить универсальным гарниром к мясу, птице, рыбе или просто подаваться как самостоятельное блюдо.

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Спаржа с соусом из пармезана

Спаржа с соусом из пармезана instagram.com/olga_riabenko_ / © Instagram

Для идеального блюда из спаржи потребуется совсем немного: всего несколько минут на приготовление, немного сливочного масла и яркий зеленый соус с пармезаном. В результате получается блюдо, которое одинаково уместно как на праздничном столе, так и на легком ужине на террасе.

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