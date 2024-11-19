Королевский завтрак: что предпочитает есть с утра герцогиня Сассекская

Меган Маркл – настоящая гурманка. У герцогини Сассекской есть несколько привычек, которым она следует все время. Что это за привычки?

До встречи с принцем Гарри Меган Маркл вела блог о стиле жизни, который назывался The Tig. Ей пришлось закрыть его, когда стало известно, что они с принцем помолвлены.

В этом блоге Меган однажды рассказывала, что одним из ее правил, которому она всегда следует, - никогда не пропускать завтрак.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

В королевской биографии "В поиске свободы" Омида Скоби автор рассказывал, что именно герцогиня ест по утрам.

"Ее утренний ритуал начинается со стакана горячей воды и ломтика лимона, за которым следует ее любимый завтрак из овсяных хлопьев (обычно приготовленных на миндальном или соевом молоке) с бананами и сиропом агавы для сладости. Меган также неравнодушна к омлету, который она готовит с сыром, свежей зеленью и тостом", - цитирует express.co.uk автора книги.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

Также Меган Маркл говорила, что ее самое любимое время – обед. Это то время, когда можно позволить себе съесть что-то более плотное и калорийное.

Напомним, ранее мы рассказывали, какое самое любимое блюдо у будущего короля принца Джорджа.

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