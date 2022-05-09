Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Королевское "фото дня": опубликован новый снимок в честь юбилея Елизаветы II

Дата публикации
Просмотры
493
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Королевское "фото дня": опубликован новый снимок в честь юбилея Елизаветы II

Королева Елизавета II / Getty Images

Королевский аккаунт продолжает публиковать фото королевы Елизаветы II в честь ее 70-летнего правления.

На прошлой неделе в Instagram аккаунте Ее Величества об’явили акцию о том, что будут ежедневно публиковать «фото дня» Елизаветы II, которые символизируют каждый год ее правления.

Новое такое фото датировано 1998 годом.

"Королева приветствует доброжелателей во время прогулки по Ранкорну, Чешир (Ранкорн - это промышленный город и порт в графстве Чешир в Великобритании)".

Также в аккаунте рассказывают о том, что происходило в этот год в истории. В 1998 году было подписано Соглашение Страстной пятницы между правительствами Великобритании и Ирландии. Это соглашение о политическом урегулировании конфликта в Северной Ирландии, предусматривавшее создание автономных органов власти, также был предложен ряд других мер, касающихся политических и конституционных аспектов североирландского конфликта.

Напомним, ранее мы показывали "фото дня" королевы за 1997 год.

Читайте также:

Следующая публикация