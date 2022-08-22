Королевское хобби: стало известно, что уже много лет коллекционирует Елизавета II

Все знают о любви королевы Елизаветы II к лошадям и собакам породы корги. Но есть у монарха еще один интерес, а точнее хобби – уже много лет королева коллекционирует марки.

Коллекционированием марок занимались многие члены британской королевской семьи еще до того, как принцесса Елизавета появилась на свет в 1926 году. Эксперты говорят, что семейная коллекция марок оценивается в 10 миллионов фунтов стерлингов.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Королева Елизавета II является пятым членом королевской семьи, пополнившим всемирно известную Королевскую филателистическую коллекцию, которую начал собирать сын королевы Виктории – принц Альфред в 1864 году, пишет Mirror.

Принц продал свою коллекцию своему брату, будущему королю Эдуарду VII, который, в свою очередь, передал ее своему сыну, королю Георгу V, и впоследствии она перешла к королю Георгу VI и, наконец, к его дочери Елизавете II.

Король Георг VI и принцесса Елизавета / Фото: Associated Press

Марки впервые появились в обращении 6 мая 1840 года во время раннего правления королевы Виктории.

Из всех королевских хранителей марок король Георг V (дедушка Елизаветы) был очень предан сохранению и расширению коллекции. Когда он был еще герцогом Йоркским, принц Джордж стал почетным вице-президентом того, что впоследствии стало Лондонским Королевским филателистическим обществом в 1893 году.

Король Георг V / Фото: Getty Images

Он также получил книгу, содержащую 1500 марок, по случаю дня своей свадьбы с принцессой Марией Текской от своих товарищей по обществу.

Король был так увлечен коллекционированием, что даже установил рекорд по самой высокой цене, когда-либо заплаченной за марку. Удовольствие от коллекционирования марок передавалось от дедушки к внучке. Королева Елизавета унаследовала от него 328 альбомов марок. Говорят, монарх любит показывать свою коллекцию посетителям, которые останавливаются в Букингемском дворце.

"Это одна из ее гордостей и радостей не только потому, что она владеет одними из самых ценных марок в мире, но и потому, что она построила семейное сокровище и чувствует, что гордится своим отцом и предыдущими монархами, которые владели им", - говорит королевский эксперт Фил Дампир.

Марки, королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Безусловно, королева пополняет коллекцию. Самым редким и дорогим дополнением стала маврикийская марка стоимостью 2 миллиона фунтов стерлингов. Она была показана публике на выставке, посвященной золотому юбилею королевы в 2002 году. Марка является одной из самых дорогих в мире и была выпущена колониальным почтовым отделением Маврикия в 1847 году. Королева также потратила 250 000 фунтов стерлингов на уникальный набор из 10 черных пенни, датированных первым днем ​​их поступления в обращение, 6 мая 1840 года.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

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