С 10 апреля по 18 октября в Королевской галерее проходит выставка, на которой представлено более 300 предметов из личного гардероба королевы Елизаветы II, под названием «Королева Елизавета II: Ее жизнь в стиле».

В коллекцию входит все: от свадебного платья королевы и ее коронационного наряда до нарядов, в которых она встречалась со знаменитостями, высокопоставленными лицами и главами государств. Также представлен впечатляющий выбор ювелирных украшений, шляп, сумок, перчаток и многого другого, пишет People.

Более половины коллекции представлено на выставке впервые, включая один особый экспонат, передававшийся из поколения в поколение в королевской семье: крестильное платье, которое носили 62 королевских младенца, начиная с крещения дочери королевы Виктории, принцессы Виктории, в 1841 году.

Белое шелковое платье было сшито по образцу свадебного платья королевы Виктории, а кружева были изготовлены Джанет Сазерленд, дочерью шахтера из Фолкерка, Шотландия.

На фото Сесилия Оливер, реставратор текстиля из Королевского фонда коллекций, рассматривает крестильное платье принцессы Елизаветы II 1841 года, представленное на выставке.

Первый сын Виктории и Альберта, будущий король Эдуард VII, был первым будущим монархом, крещенным в этом платье. За ним последовал его сын Георг V, а затем его сын Эдуард VIII, который отрекся от престола. Отец королевы Елизаветы, Георг VI, также был крещен в облачении, как и два ее прямых преемника, король Чарльз и принц Уильям.

Принцесса Елизавета с дочерью принцессой Анной в этом платье / © Getty Images

Несмотря на тщательный уход за платьем — после каждого ношения его вручную стирали родниковой водой и хранили в темном помещении — где-то в середине 2000-х годов королева решила, что пришло время отправить оригинальное платье на покой и заказать его копию для будущих поколений.

Внучка королевы Елизаветы, леди Луиза Виндзор, которой сейчас 22 года, была последним королевским младенцем, крещенным в оригинальном платье. Младший внук королевы Елизаветы и брат Луизы, Джеймс, граф Уэссексский, которому сейчас 18 лет, был первым, кто надел копию платья.

Копия платья впоследствии использовалась для крестин нового поколения членов королевской семьи, включая детей Уильяма и Кейт — принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.