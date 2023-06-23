Королевскую расистку пригласили на скачки: леди Сьюзен Хасси была запечатлена в компании короля Чарльза III

Леди Сьюзен Хасси много лет работала фрейлиной покойной королевы Елизаветы II, а потом во время светского приема королевы Камиллы во дворце угодила в расистский скандал, о котором мы рассказывали ранее. Последствием стала потеря работы и репутации. Но над последним пунктом, как видим, леди Сьюзен хорошо поработала.

В прошлом месяце она была приглашена на коронацию Чарльза и Камиллы, а вчера ее запечатлели едва ли не за объятиями с монархом во время Royal Ascot.

Госпожа Хасси была одета в синее платье с цветочным принтом и синюю широкополую шляпу с цветком. На шее у нее красовался жемчужный чокер, а в ушах были серьги из жемчуга. На фото видно, что они с королем о чем-то непринужденно болтали и леди Сьюзен улыбалась.

Леди Сьюзен Хасси, король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Getty Images

Напомним, леди Сьюзан была приняла на работу в фирму в 1960 году. Она младшая дочь 12-го графа Уолдегрейва и вдова Мармадьюка Хасси, бывшего председателя "Би-би-си", скончавшегося в 2006 году. Является также крестной матерью принца Уильяма. После того как расистский скандал с ее участием стал достоянием публики, дворец выпустил заявление, где сообщалось, что старший член команды короля Чарльза уходит в отставку после обвинений в расизме.

Королева Камилла и король Чарльз на Royal Ascot / Фото: Associated Press

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