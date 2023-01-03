Королевскую расистку пригласят на коронацию Чарльза III и Камиллы

Леди Сьюзан Хасси, которая много лет работала фрейлиной королевы Елизаветы II, но в конце своей карьеры оказалась замешана в скандале, собираются пригласить на коронацию короля Чарльза III и королевы Камиллы.

Скандал, в котором оказалась замешана леди Сьюзан, произошел во время приема королевы Камиллы в Букингемском дворце в ноябре. Во время приема госпожа Хасси позволила себе задать крайне неудобные вопросы присутствовавшей на мероприятии темнокожей активистке по борьбе с домашним насилием Нгози Фулани. Леди Сьюзан спрашивала, где родилась госпожа Нгози, какой она национальности, откуда на самом деле родом и так далее. Активистка рассказала об этом публично. И буквально на следующий день дворец сообщил, что сотрудница короля Чарльза III была уволена. А позже в декабре дворец организовал дамам встречу, во время которой Сьюзан извинилась.

Сьюзан Хасси и Нгози Фулани / Фото: Getty Images

Теперь сообщается, что леди Сьюзан будет приглашена на коронацию короля Чарльза III и королевы Камиллы. Источник сообщил Sunday Mirror, что леди Сьюзен, крестная мать принца Уильяма, была в списке гостей на коронацию 6 мая, хотя приглашения еще не были разосланы, пишет Daily Mail.

Возможно, после произошедшего инцидента приглашение так и не будет отправлено ей. Пока об этом история умалчивает.

Леди Сьюзан Хасси и королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Напомним, коронация короля Чарльза III состоится 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве. Ее посетят около 2000 человек. Ожидается, что ее посетят также Меган и Гарри.

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