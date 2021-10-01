Королеву Елизавету II свергли в одной из стран Содружества

Монарх больше не будет главой Барбадоса.

Парламент этой карибской страны поддержал поправку в конституцию, в соответствии с которой королева Елизавета II больше не будет главой Барбадоса. Премьер-министр Барбадоса Миа Моттли заявила, что переговоры о переходе к республиканской форме правления начались более 20 лет назад, и назвала решение парламента хорошо обдуманным шагом.

30 ноября 2021 года Барбадос отметит 55-летнюю годовщину со дня своей независимости от Британии и в этот день сменит форму правления с монархии на республику, пишет BBC.

Поправка к конституции подразумевает только смену статуса государства и отказ от подчинения королеве Елизавете II, но в остальном основной закон не изменится. Позже будут назначены выборы президента Барбадоса.

Королева Елизавета II / Getty Images

Напомним, Барбадос получил независимость от Великобритании в 1966 году, но сохранил формальную связь с британской монархией. О намерении сделать государство республикой осенью 2020 года объявила генерал-губернатор Барбадоса Сандра Мэйсон, которая представляет на острове королеву Елизавету II:

Также читайте Секрет долголетия: пять долгожителей в британской королевской семье

"Пришло время полностью оставить позади наше колониальное прошлое". По ее словам, страна хочет, чтобы ею руководил уроженец Барбадоса. В BBC говорят, что новость для Лондона не стала неожиданностью, а Букингемский дворец считает, что вопрос должны решать жители Барбадоса и правительство.

Как конституционный монарх Барбадоса королева Елизавета II не участвует в повседневных делах правительства страны. Тем не менее она поддерживает регулярные контакты с генерал-губернатором - ее представителем в этой стране, который держит ее в курсе любых важных новостей или событий. Генерал-губернатор назначен по рекомендации министров Барбадоса. В стране королева была последний раз в 1977 году.

Королева Елизавета II и принц Филипп во время визита на Барбадос в 1977 году / Getty Images

Читайте также: Что едят Елизавета II и ее родственники: любимые блюда членов британской королевской семьи

Архивные фото королевы Елизаветы II и ее семьи (23 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку