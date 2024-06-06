Королеву Камиллу довели до слез на публичном мероприятии: что произошло

Супругу короля Чарльза запечатлели в слезах, когда она посетила церемонию чествования Дня высадки в Портсмуте, приуроченную к ее 80-летию.

Ветеран "Дня Д" (так называлась операция высадки десанта), поделился с Ее Величеством своей историей, которая и довела Камиллу до слез.

Королева Камилла и король Чарльз / Фото: Associated Press

Он рассказал королеве, что поступил на службу всего в 17 лет, чтобы "внести свою лепту на благо короля и страны". После окончания военных действий Эрик Бейтман редко говорил об ужасных событиях июня 1944 года и о своем участии в исторической высадке в Нормандии. Но его семья дала представление о храбрости, которая вдохновила Эрика вчера встать в Портсмуте и вспомнить павших героев вторжения союзников в Европу 80 лет назад, пишет Daily Mail.

Королева Камилла и ветеран Эрик Бейтман / Фото: Getty Images

Колеву Камиллу переполняли эмоции, когда ветеран войны выступал со сцены и вспоминал ужас потери своего лучшего друга на пляжах Нормандии. Король Чарльз III тоже не мог сдержать слез.

Королева Камилла и король Чарльз / Фото: Associated Press

Разговаривая с ветераном после мероприятия, Камилла похвалила его за то, каким "умным и бодрым" он выглядит, а он пошутил, что его жена помогает ему поддерживать форму.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Эрик родился в 1915 году на небольшой ферме среди холмов Норт-Даунса в Бромли и в юном возрасте потерял мать. Его отец Билл был фермером. После войны Эрик выучился на автомеханика и продолжил работать в автомобильной промышленности, работая менеджером по обслуживанию в автосалоне Mercedes Benz.

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