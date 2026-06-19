ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
46
Время на прочтение
1 мин

Королеву Камиллу и Зару Тиндалл запечатлели в курьезный момент на скачках

Племянница короля Чарльза приветствовала его жену королеву Камиллу и это запечатлели на камеры.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Король Чарльз, Зара и Майк Тиндалл

Король Чарльз, Зара и Майк Тиндалл / © Getty Images

Зара Тиндалл в первый день Королевских скачек в Аскоте поприветствовала Ее Величество королеву Камиллу на ипподроме Аскот поцелуем, но из-за того, что обе женщины были в широкополых шляпах, жест приветствия был весьма забавным. Королеве Камилле пришлось присесть и приобнять Зару, а ей, в свою очередь пришлось придержать королеву за руку и тоже присесть, чтобы поцеловать в щеку.

Зара Тиндалл и королева Камилла / © Getty Images

Зара Тиндалл и королева Камилла / © Getty Images

Напомним, Зара Тиндалл появилась на скачках в платье Rebecca Vallance нежного сиреневого оттенка с рукавами-фонариками и поясом на талии, туфлях-лодочках Emmy London цвета пыльной розы и в руках держала сумку Anya Hindmarch нежного розового оттенка. Также образ дочери принцессы Анны дополняла шляпа с широкими полями, серьги-висюльки с аметистом от Kiki Mcdonough и волосы она собрала в низкий пучок.

Король Чарльз, Зара и Майк Тиндалл / © Getty Images

Король Чарльз, Зара и Майк Тиндалл / © Getty Images

А королева Камилла носила платье светлого оттенка от Anna Valentine, шляпу Philip Treacy и туфли на каблуках от Chanel.

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Напомним, ранее похожий конфуз произошел с принцессой Уэльской и принцессой Анной.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
46
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie