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Королеву Камиллу и Зару Тиндалл запечатлели в курьезный момент на скачках
Племянница короля Чарльза приветствовала его жену королеву Камиллу и это запечатлели на камеры.
Зара Тиндалл в первый день Королевских скачек в Аскоте поприветствовала Ее Величество королеву Камиллу на ипподроме Аскот поцелуем, но из-за того, что обе женщины были в широкополых шляпах, жест приветствия был весьма забавным. Королеве Камилле пришлось присесть и приобнять Зару, а ей, в свою очередь пришлось придержать королеву за руку и тоже присесть, чтобы поцеловать в щеку.
Напомним, Зара Тиндалл появилась на скачках в платье Rebecca Vallance нежного сиреневого оттенка с рукавами-фонариками и поясом на талии, туфлях-лодочках Emmy London цвета пыльной розы и в руках держала сумку Anya Hindmarch нежного розового оттенка. Также образ дочери принцессы Анны дополняла шляпа с широкими полями, серьги-висюльки с аметистом от Kiki Mcdonough и волосы она собрала в низкий пучок.
А королева Камилла носила платье светлого оттенка от Anna Valentine, шляпу Philip Treacy и туфли на каблуках от Chanel.
Напомним, ранее похожий конфуз произошел с принцессой Уэльской и принцессой Анной.