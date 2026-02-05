Королеву Камиллу поставили в неловкое положение из-за скандала с Эпштейном и бывшим принцем Эндрю

Королева Камилла / © Associated Press

Вчера Ее Величество прибыла в лондонскую начальную школу Крайст-Черч для участия в запланированном мероприятии, посвященном Национальному году чтения. Во время мероприятия репортер ITV News задал ей вопросы, когда Камилла выходила из машины.

«Доброе утро, Ваше Величество. Доброе утро. Поможет ли королевская семья расследованию дела Эпштейна? Есть ли у вас послание жертвам Эпштейна, Ваше Величество?», — спросил он, однако от королевы, которая давно борется с насилием в отношении женщин и девочек, ответа не последовало, пишет Hello!.

Напомним, что ее зять Эндрю Маунтбаттен-Виндзор давно публично связан с покойным опозоренным финансистом, осужденным за сексуальные преступления, и его имя фигурирует в недавно обнародованной серии электронных писем. На днях Эндрю экстренно покинул Роял Лодж – поместье, из которого король Чарльз пытался выселить брата несколько лет.

Также все чаще звучат призывы к королевской семье поддержать продолжающееся расследование.

На прошлой неделе брат короля — принц Эдвард - стал первым членом королевской семьи, высказавшимся по поводу последних шокирующих разоблачений. Выступая на Всемирном саммите правительств в Дубае, он заявил о важности «помнить о жертвах».