Королеву Камиллу спросили об аресте Эндрю Маунтбеттен-Виндзора во время ее публичной прогулки: как она отреагировала

Визит королевы Камиллы в концертный зал в Лондоне прошел под повышенным вниманием прессы.

Королева Камилла

Королева Камилла / © Getty Images

Все из-за того, что именно сегодня, 19 февраля, состоялся арест Эндрю Маунтбеттен-Виндзора — младшего брата короля Чарльза, которого подозревают в должностном преступлении и злоупотреблении своим служебным положением.

Королева посетила концертный зал Sinfonia Smith Square Hall, покровительницей которого она является.

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Камилла встретилась с музыкантами и посмотрела обеденный концерт в зале Sinfonia Smith Square Hall в Лондоне.

Когда королева шла к своей машине после мероприятия, один из присутствующих спросил: «Ваше Величество, вас беспокоит арест Эндрю?». Королева помахала рукой, но не ответила на вопрос, — пишет People.

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Для выхода в свет королева выбрала сегодня темное пальто с поясом на талии, обула черные сапоги из замши на каблуках и в руках держала небольшую черную сумку. Макияж и прическа были выполнены в фирменном стиле Ее Величества.

Напомним, король Чарльз сегодня выпустил официальное заявление по поводу ареста его брата Эндрю.

