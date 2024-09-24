Королеву Маргрете II выписали из госпиталя: дворец рассказал подробности инцидента

Датская королевская семья поделилась новостями о здоровья королевы Маргрете II, которая на днях была госпитализирована.

Ее Величество королева упала в замке Фреденсборг и сейчас восстанавливается дома, объявили в королевской семье.

В среду 84-летнюю женщину госпитализировали в университетскую больницу в датской столице Копенгагене для наблюдения. По последним данным, врачи обнаружили у нее травму шеи и перелом левой руки.

Королева Маргрете II / Фото: Датская королевская семья/Instagram

Дворец сообщает, что Маргрете II, которая передала престол сыну Фредерику в январе 2014 года, но сохранила за собой титул королевы, в хорошем расположении духа и будет восстанавливаться во дворце Фреденсборг. Ее левая рука загипсована, и в ближайшие месяцы ей придется носить шейный воротник.

"В среду вечером королева Маргрете была госпитализирована после падения, которое, к сожалению, привело к травме шейных позвонков, а также перелому левой руки. В результате падения левая рука теперь находится в гипсе, и в ближайшие месяцы королеве придется носить жесткий шейный воротник. Королева Маргрете находится в хорошем расположении духа и чувствует себя хорошо в сложившихся обстоятельствах, однако ей потребуется более длительное время на восстановление. Это также означает, что присутствие королевы на ряде мероприятий отменяется на некоторое время", - сообщает дворец.

Королева Маргрете II / Фото: Датская королевская семья/Instagram

Несмотря на то, что Маргрете сложила с себя обязанности монарха, она продолжала выполнять свою работу и посещала много мероприятий.

Напомним, ранее мы рассказывали вам о королевствах, где правили женщины.

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