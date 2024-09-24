Королеву Маргрете II выписали из госпиталя: дворец рассказал подробности инцидента

Датская королевская семья поделилась новостями о здоровья королевы Маргрете II, которая на днях была госпитализирована.
Ее Величество королева упала в замке Фреденсборг и сейчас восстанавливается дома, объявили в королевской семье.
В среду 84-летнюю женщину госпитализировали в университетскую больницу в датской столице Копенгагене для наблюдения. По последним данным, врачи обнаружили у нее травму шеи и перелом левой руки.
Дворец сообщает, что Маргрете II, которая передала престол сыну Фредерику в январе 2014 года, но сохранила за собой титул королевы, в хорошем расположении духа и будет восстанавливаться во дворце Фреденсборг. Ее левая рука загипсована, и в ближайшие месяцы ей придется носить шейный воротник.
"В среду вечером королева Маргрете была госпитализирована после падения, которое, к сожалению, привело к травме шейных позвонков, а также перелому левой руки. В результате падения левая рука теперь находится в гипсе, и в ближайшие месяцы королеве придется носить жесткий шейный воротник. Королева Маргрете находится в хорошем расположении духа и чувствует себя хорошо в сложившихся обстоятельствах, однако ей потребуется более длительное время на восстановление. Это также означает, что присутствие королевы на ряде мероприятий отменяется на некоторое время", - сообщает дворец.
Несмотря на то, что Маргрете сложила с себя обязанности монарха, она продолжала выполнять свою работу и посещала много мероприятий.
Напомним, ранее мы рассказывали вам о королевствах, где правили женщины.
Читайте также:
- В пышном платье, старинной фате и тиаре: каким был свадебный образ королевы Маргрете II
- Случается и с королевами: с Маргрете II произошел забавный конфуз на публике
- Приветствовала подданных: королева Маргрете II с семьей вышла на балкон замка Фреденсборг