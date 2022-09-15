Королеву похоронят в двух скромных украшениях: что это будет

У королевы Елизаветы II была огромная коллекция украшений. Но похоронят монарха только в двух весьма скромных, но очень значимых для нее украшениях.

В жизни королева Великобритании часто носила жемчужные украшения, а еще никогда не снимала с пальца свое помолвочное и обручальное кольца. Ранее мы рассказывали о том, как принц Филипп создавал главное украшение для Елизаветы II. Но именно этого кольца нет на пальце Ее Величества сейчас.

Глава отдела коммуникаций в Совете по природным бриллиантам Лиза Левинсон прогнозирует, что королеве надели только два украшения в ее последний путь.

"Ее Величество - невероятно скромная женщина в душе, которая вряд ли будет одета во что-либо, кроме простого валлийского золотого обручального кольца и пары жемчужных серег", - комментирует она, пишет mirror.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Миссис Левинсон добавила, что, вероятно, обручальное кольцо королевы, которое принц Филипп вручил ей в день помолвки, будет передано принцессе Анне. К выбору кольца принц Филипп подошел со всей серьезностью.

Кольца королевы Елизаветы II / Фото: Getty Images

Его основным камнем является бриллиант, который принц взял из фамильной тиары своей матери, греческой принцессы Алисы, которая, узнав о намерениях единственного сына жениться, сама преподнесла ему свою тиару в качестве подарка, чтобы он мог использовать камни из нее для помолвочного кольца. Потом о намерениях принца узнал его дядя Луис, граф Маунтбеттен, и порекомендовал ему лондонского ювелира Philip Antrobus Ltd, который и создал украшение.

Королева Елизавета II и принц Филипп / Фото: Associated Press

Читайте также: