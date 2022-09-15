Королеву похоронят в двух скромных украшениях: что это будет

У королевы Елизаветы II была огромная коллекция украшений. Но похоронят монарха только в двух весьма скромных, но очень значимых для нее украшениях.
В жизни королева Великобритании часто носила жемчужные украшения, а еще никогда не снимала с пальца свое помолвочное и обручальное кольца. Ранее мы рассказывали о том, как принц Филипп создавал главное украшение для Елизаветы II. Но именно этого кольца нет на пальце Ее Величества сейчас.
Глава отдела коммуникаций в Совете по природным бриллиантам Лиза Левинсон прогнозирует, что королеве надели только два украшения в ее последний путь.
"Ее Величество - невероятно скромная женщина в душе, которая вряд ли будет одета во что-либо, кроме простого валлийского золотого обручального кольца и пары жемчужных серег", - комментирует она, пишет mirror.
Миссис Левинсон добавила, что, вероятно, обручальное кольцо королевы, которое принц Филипп вручил ей в день помолвки, будет передано принцессе Анне. К выбору кольца принц Филипп подошел со всей серьезностью.
Его основным камнем является бриллиант, который принц взял из фамильной тиары своей матери, греческой принцессы Алисы, которая, узнав о намерениях единственного сына жениться, сама преподнесла ему свою тиару в качестве подарка, чтобы он мог использовать камни из нее для помолвочного кольца. Потом о намерениях принца узнал его дядя Луис, граф Маунтбеттен, и порекомендовал ему лондонского ювелира Philip Antrobus Ltd, который и создал украшение.
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