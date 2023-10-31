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Королеву Софию не пригласили на церемонию приведения к присяге ее внучки - принцессы Леонор: раскрыта причина

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Королеву Софию не пригласили на церемонию приведения к присяге ее внучки - принцессы Леонор: раскрыта причина

Королева София / Фото: Getty Images

84-летняя королева София не появится на важном и торжественном мероприятии своей старшей внучки.

Свой день рождения юная принцесса отметит присягой на верность Конституции, а затем получит медали Конгресса и Сената на официальной церемонии в испанском парламенте. Но ее бабушка королева София на этом торжественном мероприятии присутствовать не будет.

Принцесса Леонор и королева Летиция / © Getty Images
Принцесса Леонор и королева Летиция / Фото: Getty Images

Источники во дворце Сарсуэла сообщили испанской газете El País, что София не будет сопровождать своего сына короля Филиппа VI и невестку королеву Летицию на историческое событие, чтобы не акцентировать на том, что дедушка Леонор – бывший король Хуан Карлос I, который был замешан в коррупции и отрекся от трона в пользу сына, не может приехать на мероприятие. Таким образом его супруга София в знак солидарности как бы тоже не должна быть приглашена, поскольку испанский дворец пытается избежать любых разговоров о "проблемном короле".

Королева София и король Хуан Карлос / © Getty Images
Королева София и король Хуан Карлос / Фото: Getty Images

Напомним, Хуан Карлос I отрекся от престола в пользу своего сына принца Фелипе в 2014 году, а сейчас живет в изгнании в Объединенных Арабских Эмиратах. Но и он, и королева София будут присутствовать на семейных торжествах в честь своей внучки Леонор.

О коррупционном скандале, в котором оказался замешан король Хуан Карлос мы рассказывали ранее, а его сын Филипп даже отказался от наследства, доставшегося ему от отца в связи с этим.

Королева Летиция, король Филипп VI и экс-король Хуан Карлос I / © Getty Images
Королева Летиция, король Филипп VI и экс-король Хуан Карлос I / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
899
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