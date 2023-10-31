Королеву Софию не пригласили на церемонию приведения к присяге ее внучки - принцессы Леонор: раскрыта причина

84-летняя королева София не появится на важном и торжественном мероприятии своей старшей внучки.
Свой день рождения юная принцесса отметит присягой на верность Конституции, а затем получит медали Конгресса и Сената на официальной церемонии в испанском парламенте. Но ее бабушка королева София на этом торжественном мероприятии присутствовать не будет.
Источники во дворце Сарсуэла сообщили испанской газете El País, что София не будет сопровождать своего сына короля Филиппа VI и невестку королеву Летицию на историческое событие, чтобы не акцентировать на том, что дедушка Леонор – бывший король Хуан Карлос I, который был замешан в коррупции и отрекся от трона в пользу сына, не может приехать на мероприятие. Таким образом его супруга София в знак солидарности как бы тоже не должна быть приглашена, поскольку испанский дворец пытается избежать любых разговоров о "проблемном короле".
Напомним, Хуан Карлос I отрекся от престола в пользу своего сына принца Фелипе в 2014 году, а сейчас живет в изгнании в Объединенных Арабских Эмиратах. Но и он, и королева София будут присутствовать на семейных торжествах в честь своей внучки Леонор.
О коррупционном скандале, в котором оказался замешан король Хуан Карлос мы рассказывали ранее, а его сын Филипп даже отказался от наследства, доставшегося ему от отца в связи с этим.
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