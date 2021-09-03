Королевы и пластика: как менялась внешность королевы Рании

Королеве Иордании Рании недавно исполнился 51 год. Но выглядит Ее Величество прекрасно. И это не только благодаря пластическим операциям, хотя и ими супруга короля Абдаллы II в свое время не пренебрегала.

На просторах интернета ходит много информации о том, что королева Рания неоднократно ложилась на стол хирургов. Но некоторые из них предполагают, что популярную ринопластику Рания не делала, ее нос на снимках ранних лет не отличается от фотографий более позднего периода.

Королева Рания / Associated Press

С небольшой долей вероятности говорят, Рания делала подтяжку лица. У королевы в юном возрасте был очень четкий угол между нижней челюстью и шеей, который сохранился и с возрастом.

Королева Рания / Associated Press

Королева Рания / Associated Press

Также Рания делает инъекции ботокса, филлеров и геля в носогубную складку.

Королева Рания / Associated Press

Королева Рания / Associated Press

Без сомнений, королева Иордании делает хороший поддерживающий косметологический уход. Не исключено, что ее внешность – это еще и хорошая генетика.

Королева Рания / Associated Press

Королева Рания / Associated Press

Какие конкретные косметологические процедуры королева делает – не известно, но ее кожа сияет, это заметно на многих фотографиях.

Королева Иордании Рания "до" пластики и "после" нее (14 фото)

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