Королевы Камилла и Сильвия помогли мужьям-королям высадить дерево в Виндзорском парке

Король Чарльз и король Карл Густав с королевами Камиллой и Сильвией / © Associated Press

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Обе королевские пары собрались вместе для редкого совместного мероприятия и посадили дерево в домашнем парке Виндзорского замка.

Они высадили шведский дуб, подаренный королем Швеции в честь коронации короля и королевы в Вестминстерском аббатстве в мае 2023 года. Это дуб из Королевского питомника во дворце Соллиден, частной резиденции шведской королевской семьи в Боргхольме, где они проводят летние месяцы.

Король Чарльз и король Карл Густав с королевой Камиллой и королевой Сильвией / © Associated Press

Король Карл XVI Густав и его дочь кронпринцесса Виктория два года назад присутствовали на коронации Чарльза III, представляя шведскую королевскую семью.

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Шведский монарх использовал особую лопату с историческим значением: в ноябре 1908 года король Швеции Густав V использовал ту же лопату, чтобы посадить английский дуб в Большом Виндзорском парке. Это было написано на самой лопате, которую король держал в руках.

Королева Камилла и королева Сильвия использовали лейки, чтобы опрыскать первое дерево, как только оно оказалось в земле.

Король Чарльз и король Карл Густав с королевой Камиллой и королевой Сильвией / © Associated Press

Мероприятие состоялось на следующий день после того, как шведский король отпраздновал 79-летие традиционным военным празднованием в Королевском дворце в Стокгольме, на котором присутствовали все члены его семьи.