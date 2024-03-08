Королевы на троне: королевства, где правили женщины

Вспоминаем сегодня в каких королевствах правили женщины. Или будут править в будущем.

Датское королевство

Власть в датском королевстве долгие 50 лет была сосредоточена в руках королевы Маргрете II. Страной Ее Величество правила с 1972 года, унаследовав трон после смерти своего отца Фридриха IX. Король заболел вскоре после того, как произнес свое публичное обращение к нации накануне нового 1972 года. А его дочь Маргрете, которой на тот момент был 31 год, вступила на престол спустя четырнадцать дней.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Маргрете стала первой женщиной-монархом Дании в соответствии с новым законом о престолонаследии. Дело в том, что у отца Маргрете не было сыновей (только три дочери, и Маргрете была старшей из них), и для того, чтобы она смогла вступить на престол, пришлось внести правки в конституцию. Она была провозглашена королевой с балкона дворца Кристиансборг премьер-министром Йенсом Отто Краагом. Королева Маргрете II отказалась от всех прежних титулов монарха, кроме титула Дании. В своей первой речи к народу Маргрете сказала: "Мой любимый отец, наш король, умер. Задача, которую мой отец выполнял почти 25 лет, теперь лежит на моих плечах. Я молюсь Богу, чтобы он дал мне помощь и силу нести тяжелое наследие. Пусть доверие, оказанное моему отцу, будет оказано и мне".

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Маргрете II изучала философию в Копенгагенском университете, археологию в Кембридже и политологию в университете Орхуса, Сорбонне и Лондонской Школе Экономики. До сих пор с большим энтузиазмом Ее Величество принимала участие в различных торжественных мероприятиях и продолжала бы это делать, если бы не пандемия коронавируса.

Королева Маргрете II / Фото: Associated Press

В январе 2024 года королева отреклась от трона в пользу старшего сына кронпринца Фредерика. Он стал новым королем 14 января 2024 года.

Британское королевство

Принцесса Елизавета – старшая дочь короля Георга VI и Елизаветы Боуз-Лайон могла бы никогда не взойти на трон, если бы не ее дядя Эдуард VIII. Он отрекся от трона ради любви к американской актрисе Уоллис Симпсон. Таким образом новым королем Великобритании стал герцог Йоркский, отец принцесс Елизаветы и Маргарет.

Елизавета Боуз-Лайон и король Георг VI с дочками Елизаветой и Маргарет / Фото: Associated Press

К сожалению, его правление длилось всего 20 лет. Напряжение времен войны пагубно сказалось на здоровье монарха, который, кроме того, очень много курил. У него стали развиваться атеросклероз, болезнь Бюргера и рак легких. После кончины Георга VI на трон взошла его старшая дочь Елизавета, она была королевой Великобритании 70 лет.

Королева Елизавета II и принц Филипп, 2 июня 1953 год, коронация / Фото: Associated Press

Ее коронация состоялась 2 июня 1953 года в Вестминстерском аббатстве и стала первой, коронацией британского монарха, которая транслировалась по телевидению. Елизавета II также стала первым британским монархом, которая поздравляла подданных с Рождеством по телевидению (до этого такое поздравление звучало только по радио). Когда-то в 21-летнем возрасте по время своей первой поездки за границу Елизавета заявила, что готова посвятить служению стране всю свою жизнь. Свое слово монарх сдержала.

Королева Елизавета и принц Чарльз / Фото: Associated Press

Она стала самым долгоправящим монархом Британии за всю историю. В июне 2022 года прошли масштабные празднования по случаю 70-летнего (платинового) юбилея правления королевы. Умерла Елизавета II 8 сентярбя 2022 года.

В истории есть примеры и других правящих королев, например, королевы Нидерландов Беатрикс – она правила с 30 апреля 1980 года, после отречения своей матери королевы Юлианы и до апреля 2013 года, когда сама отреклась от трона в пользу старшего сына Виллема-Александра.

Королева Беатрикс / Фото: Associated Press

Правление Беатрикс - третье последовательное женское царствование в истории королевства с 1890 года. Таким образом, весь XX век в Нидерландах царствовали только женщины. В XXI веке во главе престола оказался мужчина, но мы помним, что у Виллема-Александра и королевы Максимы три дочери, и однажды старшая из них - принцесса Катарина-Амалия – станет новой королевой Нидерландов.

Король Виллем-Александр с дочерью Катариной-Амалией / Фото: Getty Images

Король Виллем-Александр с супругой Максимой и дочьками / Фото: Getty Images

Также в будущем королевы предстанут на троне в Швеции и Испании. Кронпринцесса Виктория возглавит престол после того, как ее отец шведский король Карл Густав передаст в ее руки правление или же это произойдет после смерти монарха.

Кронпринцесса Виктория / Фото: Getty Images

В Испании однажды предстоит взойти на трон старшей дочери короля Филиппа VI и королевы Летиции – принцессе Леонор.

Принцесса Леонор с родителями Филиппом и Летицией / Фото: Getty Images

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