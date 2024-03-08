Королевы на троне: королевства, где правили женщины

Вспоминаем сегодня в каких королевствах правили женщины. Или будут править в будущем.
Датское королевство
Власть в датском королевстве долгие 50 лет была сосредоточена в руках королевы Маргрете II. Страной Ее Величество правила с 1972 года, унаследовав трон после смерти своего отца Фридриха IX. Король заболел вскоре после того, как произнес свое публичное обращение к нации накануне нового 1972 года. А его дочь Маргрете, которой на тот момент был 31 год, вступила на престол спустя четырнадцать дней.
Маргрете стала первой женщиной-монархом Дании в соответствии с новым законом о престолонаследии. Дело в том, что у отца Маргрете не было сыновей (только три дочери, и Маргрете была старшей из них), и для того, чтобы она смогла вступить на престол, пришлось внести правки в конституцию. Она была провозглашена королевой с балкона дворца Кристиансборг премьер-министром Йенсом Отто Краагом. Королева Маргрете II отказалась от всех прежних титулов монарха, кроме титула Дании. В своей первой речи к народу Маргрете сказала: "Мой любимый отец, наш король, умер. Задача, которую мой отец выполнял почти 25 лет, теперь лежит на моих плечах. Я молюсь Богу, чтобы он дал мне помощь и силу нести тяжелое наследие. Пусть доверие, оказанное моему отцу, будет оказано и мне".
Маргрете II изучала философию в Копенгагенском университете, археологию в Кембридже и политологию в университете Орхуса, Сорбонне и Лондонской Школе Экономики. До сих пор с большим энтузиазмом Ее Величество принимала участие в различных торжественных мероприятиях и продолжала бы это делать, если бы не пандемия коронавируса.
В январе 2024 года королева отреклась от трона в пользу старшего сына кронпринца Фредерика. Он стал новым королем 14 января 2024 года.
Британское королевство
Принцесса Елизавета – старшая дочь короля Георга VI и Елизаветы Боуз-Лайон могла бы никогда не взойти на трон, если бы не ее дядя Эдуард VIII. Он отрекся от трона ради любви к американской актрисе Уоллис Симпсон. Таким образом новым королем Великобритании стал герцог Йоркский, отец принцесс Елизаветы и Маргарет.
К сожалению, его правление длилось всего 20 лет. Напряжение времен войны пагубно сказалось на здоровье монарха, который, кроме того, очень много курил. У него стали развиваться атеросклероз, болезнь Бюргера и рак легких. После кончины Георга VI на трон взошла его старшая дочь Елизавета, она была королевой Великобритании 70 лет.
Ее коронация состоялась 2 июня 1953 года в Вестминстерском аббатстве и стала первой, коронацией британского монарха, которая транслировалась по телевидению. Елизавета II также стала первым британским монархом, которая поздравляла подданных с Рождеством по телевидению (до этого такое поздравление звучало только по радио). Когда-то в 21-летнем возрасте по время своей первой поездки за границу Елизавета заявила, что готова посвятить служению стране всю свою жизнь. Свое слово монарх сдержала.
Она стала самым долгоправящим монархом Британии за всю историю. В июне 2022 года прошли масштабные празднования по случаю 70-летнего (платинового) юбилея правления королевы. Умерла Елизавета II 8 сентярбя 2022 года.
В истории есть примеры и других правящих королев, например, королевы Нидерландов Беатрикс – она правила с 30 апреля 1980 года, после отречения своей матери королевы Юлианы и до апреля 2013 года, когда сама отреклась от трона в пользу старшего сына Виллема-Александра.
Правление Беатрикс - третье последовательное женское царствование в истории королевства с 1890 года. Таким образом, весь XX век в Нидерландах царствовали только женщины. В XXI веке во главе престола оказался мужчина, но мы помним, что у Виллема-Александра и королевы Максимы три дочери, и однажды старшая из них - принцесса Катарина-Амалия – станет новой королевой Нидерландов.
Также в будущем королевы предстанут на троне в Швеции и Испании. Кронпринцесса Виктория возглавит престол после того, как ее отец шведский король Карл Густав передаст в ее руки правление или же это произойдет после смерти монарха.
В Испании однажды предстоит взойти на трон старшей дочери короля Филиппа VI и королевы Летиции – принцессе Леонор.
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